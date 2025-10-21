BAN vs WI: 50 ओवर और सिर्फ स्पिन! ढाका में वेस्टइंडीज ने वनडे इतिहास में लिखी नई इबारत, हिला दी रिकॉर्ड बुक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ जब एक फुल-मेंबर इंटरनेशनल टीम ने पूरे 50 ओवर सिर्फ स्पिन गेंदबाजों से डलवाए हों। वेस्टइंडीज ने ढाका में मंगलवार ये कारनामा कर दिखाया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विंडीज के कप्तान शै होप ने ऐसा स्पिन जाल बुना कि रिकॉर्ड बुक तक को हिल दिया।

शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम की दरारों से भरी स्पिन-फ्रेंडली पिच पर कप्तान होप ने पांच स्पिनरों को आजमाया और कमाल की बात ये रही कि सभी ने अपने-अपने 10 ओवर पूरे किए यानी किसी तेज गेंदबाज ने इस पिच पर गेंदबाजी नहीं की और इसी के साथ वेस्टइंडीज ने इतिहास रच दिया। वह ऐसा करने वाली पहली फुल मेंबर टीम बनी है।

स्पिन अटैक का पूरा हाल वेस्टइंडीज के लिए गुडकेश मोती सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 10 ओवरो में 65 रन देकर तीन विकेट चटकाए। अकील हुसैन और एलिक एथनाजे ने दो-दो विकेट झटके। खास बात यह रही कि एथनाजे ने अपने 10 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और तीन मेडन ओवर भी फेंके।