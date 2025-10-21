BAN vs WI: 50 ओवर और सिर्फ स्पिन! ढाका में वेस्टइंडीज ने वनडे इतिहास में लिखी नई इबारत, हिला दी रिकॉर्ड बुक
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने ढाका में वो काम कर दिखाया है जो अभी तक किसी भी आईसीसी फुल मेंबर टीम ने नहीं किया था। उसने ये बड़ा कारनामा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में किया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ जब एक फुल-मेंबर इंटरनेशनल टीम ने पूरे 50 ओवर सिर्फ स्पिन गेंदबाजों से डलवाए हों। वेस्टइंडीज ने ढाका में मंगलवार ये कारनामा कर दिखाया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विंडीज के कप्तान शै होप ने ऐसा स्पिन जाल बुना कि रिकॉर्ड बुक तक को हिल दिया।
शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम की दरारों से भरी स्पिन-फ्रेंडली पिच पर कप्तान होप ने पांच स्पिनरों को आजमाया और कमाल की बात ये रही कि सभी ने अपने-अपने 10 ओवर पूरे किए यानी किसी तेज गेंदबाज ने इस पिच पर गेंदबाजी नहीं की और इसी के साथ वेस्टइंडीज ने इतिहास रच दिया। वह ऐसा करने वाली पहली फुल मेंबर टीम बनी है।
स्पिन अटैक का पूरा हाल
वेस्टइंडीज के लिए गुडकेश मोती सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 10 ओवरो में 65 रन देकर तीन विकेट चटकाए। अकील हुसैन और एलिक एथनाजे ने दो-दो विकेट झटके। खास बात यह रही कि एथनाजे ने अपने 10 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और तीन मेडन ओवर भी फेंके।
बांग्लादेश की पारी
बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार ने। उन्होंने 89 गेंदों पर 45 रन बनाए। निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए रिशाद हुसैन ने तूफानी अंदाज में बैटिंग की और 14 गेंदों पर 39 रन ठोक दिए। उन्होंने अपनी पारी में तीन चौके और इतने ही छक्के मारे। कप्तान मेहदी हसन मिराज ने संयम भरी पारी खेलते हुए 58 गेंदों पर नाबाद 32 रन बनाए। रिशाद और मिराज ने आखिरी दो ओवरों में 34 रन जोड़कर टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।
ये मुकाबला वेस्टइंडीज के लिए बेहद अहम है क्योंकि तीन मैचों की सीरीज में वे पहले ही पहला वनडे 74 रन से हार चुकी है। सीरीज में बने रहने के लिए उसे ये मैच जीतना है।
