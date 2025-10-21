BAN vs WI: वनडे सीरीज के बीच वेस्टइंडीज को दोहरा झटका, दो धाकड़ गेंदबाज हुए बाहर
BAN vs WI: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ कंधे की चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग के बाद से वह किसी प्रतियोगिता में नहीं दिखे हैं। टीम को जेडियाह ब्लेड्स के रूप में दूसरा झटका लगा है, जिन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण बांग्लादेश और न्यूजीलैंड दौरे से बाहर कर दिया गया है। इन प्रमुख गेंदबाजों की अनुपस्थिति वेस्टइंडीज के गेंदबाजी आक्रमण के लिए एक बड़ा झटका है, और टीम के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें रहेंगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। BAN vs WI: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ को एक बार फिर चोट के चलते मैदान से दूर रहना पड़ रहा है। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 के दौरान गुयाना अमेजन वॉरियर्स की ओर से सिर्फ दो मुकाबले ही खेले थे। इसके बाद से वह किसी भी तरह की प्रतियोगिता में नजर नहीं आए हैं। अब कंधे की इंजरी के कारण उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर कर दिया गया है। उनकी गैरमौजूदगी वेस्टइंडीज की गेंदबाजी आक्रमण के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
Shamar Joseph बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर
दरअसल, वेस्टइंडीज को दोहरा झटका लगा है। शमार के अलावा टीम को दूसरा झटका तेज गेंदबाज जेडियाह ब्लेड्स के रूप में लगा है। उन्हें कमर के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी वजह से वे बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि आगामी न्यूजीलैंड दौरे से भी बाहर हो गए हैं। 23 साल के ब्लेड्स ने अब तक वेस्टइंडीज के लिए 9 सफेद गेंद वाले अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। अब वह अपना उपचार और रिहैबिलिटेशन शुरू करने के लिए स्वदेश लौटेंगे।
इस बीच, वेस्टइंडीज को बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में दो मुकाबले अभी और खेलने हैं। दूसरा वनडे 21 अक्टूबर को और तीसरा वनडे 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों मुख्य गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में वेस्टइंडीज की टीम किस तरह से प्रदर्शन करती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।
Akeal Hosein and Ramon Simmonds have been drafted into the ODI squad for the remaining matches against Bangladesh.— Windies Cricket (@windiescricket) October 20, 2025
The pair will replace Shamar Joseph and Jediah Blades respectively. Blades has been ruled out of the upcoming matches with a stress fracture to the lower back. 1/2 pic.twitter.com/ylv2cPC5MP
बता दें कि 18 अक्टूबर को ढाका में खेले गए पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 74 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा था। यह मैच मुश्किल पिच पर खेला गया था। ESPNcricinfo की रिपोर्ट के अनुसार, अब जब शमार जोसेफ और जेडियाह ब्लेड्स दोनों ही वनडे सीरीज के लिए अनुपलब्ध हैंय़
