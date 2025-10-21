BAN vs WI: वनडे सीरीज के बीच वेस्टइंडीज को दोहरा झटका, दो धाकड़ गेंदबाज हुए बाहर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। BAN vs WI: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ को एक बार फिर चोट के चलते मैदान से दूर रहना पड़ रहा है। उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 के दौरान गुयाना अमेजन वॉरियर्स की ओर से सिर्फ दो मुकाबले ही खेले थे। इसके बाद से वह किसी भी तरह की प्रतियोगिता में नजर नहीं आए हैं। अब कंधे की इंजरी के कारण उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर कर दिया गया है। उनकी गैरमौजूदगी वेस्टइंडीज की गेंदबाजी आक्रमण के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

Shamar Joseph बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर दरअसल, वेस्टइंडीज को दोहरा झटका लगा है। शमार के अलावा टीम को दूसरा झटका तेज गेंदबाज जेडियाह ब्लेड्स के रूप में लगा है। उन्हें कमर के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी वजह से वे बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि आगामी न्यूजीलैंड दौरे से भी बाहर हो गए हैं। 23 साल के ब्लेड्स ने अब तक वेस्टइंडीज के लिए 9 सफेद गेंद वाले अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। अब वह अपना उपचार और रिहैबिलिटेशन शुरू करने के लिए स्वदेश लौटेंगे।