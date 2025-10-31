Language
    BAN vs WI: रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक लेकर मचाया तहलका, वेस्टइंडीज के बने दूसरे गेंदबाज

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:52 PM (IST)

    चटगांव में तीसरे टी20I मैच में वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने घातक गेंदबाजी की। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की पहली हैट्रिक ली। शेफर्ड ऐसा करने वाले दूसरे कैरेबियन गेंदबाज बने। बांग्लादेश की पारी 151 रन पर सिमट गई।

    रोमारियो शेफर्ड ने ली हैट्रिक। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20I मैच में हैट्रिक लेकर खास उपलब्धि हासिल की। वह टी20I में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। शेफर्ड की शानदार गेंदबाजी के कारण बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 151 रन ही बना पाई।

    चटगांव में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 22 रन पर अपना विकेट गंवाया। इसके बाद 44 के स्कोर पर दूसरा विकेट। तीसरे विकेट के लिए तंजीद हसन और सैफ हसन के बीच 43 गेंद पर 63 रन की साझेदारी हुई। तंजीद हसन 89 रन बनाकर आउट हुए।

    शेफर्ड की हैट्रिक

    वहीं सैफ हसन ने 23 रन का योगदान दिया। इन दोनों के अलावा कोई अन्य बांग्लादेशी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं पार सका। शेफर्ड ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर नसुम अहमद को आउट किया। इसके बाद आखिरी ओवर की पहली दो गेंद पर तंजीद हसन और शोरफुल इस्लाम का विकेट लेकर अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक पूरी की।

    बने दूसरे कैरेबियाई गेंदबाज

    शेफर्ड से पहले जेसन होल्डर ने साल 2022 में ब्रिजटाउन में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ हैट्रिक अपने नाम की थी। शेफर्ड ने लगभग 3 साल बाद वेस्टइंडीज के लिए यह कारनामा दोहराया। शेफर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर में सर्वाधिक 19 विकेट चटकाए हैं।

    इस मैच में शेफर्ड ने चार ओवर में 36 रन देकर तीन विकेट चटकाए। जबकि होल्डर और खारी पियरे ने दो-दो विकेट हासिल किए। बांग्लादेश के 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सके।

