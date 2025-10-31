BAN vs WI: रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक लेकर मचाया तहलका, वेस्टइंडीज के बने दूसरे गेंदबाज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20I मैच में हैट्रिक लेकर खास उपलब्धि हासिल की। वह टी20I में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। शेफर्ड की शानदार गेंदबाजी के कारण बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 151 रन ही बना पाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चटगांव में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 22 रन पर अपना विकेट गंवाया। इसके बाद 44 के स्कोर पर दूसरा विकेट। तीसरे विकेट के लिए तंजीद हसन और सैफ हसन के बीच 43 गेंद पर 63 रन की साझेदारी हुई। तंजीद हसन 89 रन बनाकर आउट हुए।

शेफर्ड की हैट्रिक वहीं सैफ हसन ने 23 रन का योगदान दिया। इन दोनों के अलावा कोई अन्य बांग्लादेशी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं पार सका। शेफर्ड ने 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर नसुम अहमद को आउट किया। इसके बाद आखिरी ओवर की पहली दो गेंद पर तंजीद हसन और शोरफुल इस्लाम का विकेट लेकर अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक पूरी की।