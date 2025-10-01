वेस्‍टइंडीज ने नेपाल को तीसरे व अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच में 46 गेंदें शेष रहते 10 विकेट से मात देकर अपनी लाज बचाई। नेपाल की टीम तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में वेस्‍टइंडीज का क्‍लीन स्‍वीप करके इतिहास रचने से चूक गई। वेस्‍टइंडीज को जीत दिलाने में रेमन सिमंड्स और आमिर जांगू ने अहम भूमिका निभाई। सिमंड्स ने चार विकेट झटके।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। रेमन सिमंड्स (4 विकेट) और आमिर जांगू (74*) के दमदार प्रदर्शन के दम पर वेस्‍टइंडीज अपनी लाज बचाने में कामयाब रहा। वेस्‍टइंडीज ने मंगलवार को तीसरे व अंतिम टी20 इंटरनेशनल मैच में नेपाल को 46 गेंदें शेष रहते 10 विकेट से मात दी।

शारजाह में खेले गए मुकाबले में नेपाल ने पहले बल्‍लेबाजी की और पूरी टीम 19.5 ओवर में 122 रन पर ऑलआउट हुई। जवाब में वेस्‍टइंडीज ने 12.2 ओवर में बिना किसी नुकसान के लक्ष्‍य हासिल किया। नेपाल की टीम तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में वेस्‍टइंडीज का क्‍लीन स्‍वीप करके इतिहास रचने से चूक गई। रोहित पोडैल के नेतृत्‍व वाली नेपाल ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की। क्‍या है सबसे खास आमिर जांगू ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला अर्धशतक जमाया।

वेस्‍टइंडीज ने पहली बार टी20 इंटरनेशनल मैच में 10 विकेट से जीत दर्ज की।

नेपाल ने पहली बार टी20 इंटरनेशनल मैच में 10 विकेट की शिकस्‍त सही। वेस्‍टइंडीज के गेंदबाजों का कहर बता दें कि पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी नेपाल को कुशल भुर्तेल (39) और कुशल मल्‍ला (12) ने 41 रन की साझेदारी करके तेज शुरुआत दिलाई। जेसन होल्‍डर ने मल्‍ला को विकेटकीपर जांगू के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ा। जल्‍द ही अकील हुसैन ने भुर्तेल को मायर्स के हाथों कैच आउट करा दिया।

60 रन पर दो विकेट गंवाने के बाद नेपाल की पारी लड़खड़ा गई और अगले 62 रन पर उसने 8 विकेट गंवा दिए। रेमन सिमंड्स ने नेपाल की पारी समेटने में अहम भूमिका निभाई। सिमंड्स ने नेपाल के कप्‍तान रोहित पोडैल (17), आरिफ शेख (6), सोमपाल कामी (4) और करण केसी को अपना शिकार बनाया।

नेपाल की पारी 119वीं गेंद पर ऑलआउट हुई। वेस्‍टइंडीज की तरफ से रेमन सिमंड्स ने 3 ओवर में 15 रन देकर चार विकेट झटके। जेदियाह ब्‍लेड्स को दो विकेट मिले। अकील हुसैन और जेसन होल्‍डर के खाते में एक-एक विकेट आया।

जांगू की तूफानी पारी 123 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी वेस्‍टइंडीज ने नेपाल के गेंदबाजों को विकेट लेने का कोई मौका ही नहीं दिया। आमिर जांगू और अकीम ऑगस्‍ते ने तूफानी पारियां खेलकर कैरेबियाई टीम को एकतरफा जीत दिलाई।