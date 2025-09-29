NEP vs WI: नेपाल ने फिर किया अजूबा, लगातार दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को पस्त कर जीती सीरीज और रचा इतिहास
नेपाल क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व को हैरान करते हुए दो बार की टी20 चैंपियन वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 मैच में हरा दिया। इसी के साथ नेपाल ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। नेपाल के लिए आसिफ शेख संदीप जोरा और मुहम्मद आदिल आलाम जीत के हीरो रहे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कोई मुश्किल काम एक बार हो जाए तो उसे तुक्क कहते हैं जो खेलों में कई बार देखने को मिलता है। लेकिन जब वही काम लगातार हो जाए तो फिर मेहनत को सराहाना होता है और आज पूरा विश्व क्रिकेट नेपाल टीम की मेहनत, उसके खेल की तारीफें कर रहा है। इसका कारण उसकी वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दूसरी जीत। नेपाल ने दूसरा मैच ही नहीं जीता है बल्कि तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त ले ली है।
नेपाल ने हल्की फुल्की जीत नहीं बल्कि एकतरफा अंदाज में जीत हासिल की। उसने सोमवार को वेस्टंडीज को शारजाह में खेले गए दूसरे टी20 मैच में 90 रनों के विशाल अंतर से हराया है इस फॉर्मेट में बहुत बड़ी बात है। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में छह विकेट पर 173 रन बनाए और फिर विंडीज को 17.1 ओवरों में 83 रनों पर ढेर कर दिया। ये नेपाल की आईसीसी के फुल मेंबर टेस्ट नेशन के खिलाफ पहली टी20 सीरीज जीत है।
नेपाल के हीरो
नेपाल की इस जीत के हीरो नाबाद 68 रन बनाने वाले आसिफ शेख, 63 रन बनाने वाले संदीप जोरा और चार विकेट लेने वाले मोहम्मद आदिल आलम रहे। आसिफ और संदीप की दम पर ही नेपाल ने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था। इन दोनों के अलावा अगर कोई बल्लेबाज दहाई के अंक में पहुंचा सका तो वो थे आलम जिन्होंने 11 रन बनाए। आसिफ ने 47 गेंदों की अपनी पारी में आठ चौके और दो छक्के मारे। वहीं संदीप ने 39 गेंदों पर तीन चौके और पांच छक्कों की मदद से 63 रनों की पारी खेली।
वेस्टइंडीज का तूफान फेल
वेस्टइंडीज की टीम के पास एक से एक तूफानी बल्लेबाज हैं लेकिन इस मैच में किसी का भी बल्ला नहीं चला। टीम के पास काइल मेयर्स जैसा बल्लेबाज था जिसने आईपीएल में अपनी तूफानी बैटिंग से कोहराम मचाया है। उनके अलावा जेसन होल्डर, फाबियान एलान भी थे, लेकिन सभी फेल रहे। टीम के लिए सबसे ज्यादा 21 रन होल्डर ने बनाए। अकीम अगस्ते ने 17 रनों की पारी खेली। आमिर जांगू 16 रन ही बना सके। विंडीज के यही तीन बल्लेबाज डबल डिजीट में पहुंचे।
नेपाल के लिए मोहम्मद आलम के अलावा कुशाल भुर्तेल ने तीन विकेट चटकाए। दीपेंद्र सिंह, कारण केसी, ललित राजबंशी को एक-एक विकेट मिला।
