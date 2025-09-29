भारत दौरे से पहले वेस्टइंडीज को एक और झटका, शामर जोसेफ के बाद एक और गेंदबाज चोट के कारण हुआ बाहर

पीटीआई, सेंट जोन्स: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण सोमवार को भारत के विरुद्ध टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए, जिससे टीम को एक और झटका लगा है।

बारबाडोस के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेडियाह ब्लेड्स को दो अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाली दो मैच की सीरीज के लिए जोसेफ की जगह टीम में शामिल किया गया है।

बोर्ड ने दिया बयान

क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) ने कहा कि अल्जारी जोसेफ पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण भारत के विरुद्ध आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। असहजता की शिकायत के बाद स्कैन से पता चला कि पहले ठीक हो चुकी पीठ के निचले हिस्से की चोट फिर उभर आई है।