Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत दौरे से पहले वेस्टइंडीज को एक और झटका, शामर जोसेफ के बाद एक और गेंदबाज चोट के कारण हुआ बाहर

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:14 PM (IST)

    भारत दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आ रही वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को एक और झटका लगा है। टीम पहले ही शामार जोसेफ की चोट से परेशान थी और अब उसका एक और बेहतरीन खिलाड़ी चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गया है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी।

    prefferd source google
    Hero Image
    भारत दौरे से पहले वेस्टइंडीज टीम को लगा झटका

    पीटीआई, सेंट जोन्स: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण सोमवार को भारत के विरुद्ध टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए, जिससे टीम को एक और झटका लगा है।

    बारबाडोस के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेडियाह ब्लेड्स को दो अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होने वाली दो मैच की सीरीज के लिए जोसेफ की जगह टीम में शामिल किया गया है।

    बोर्ड ने दिया बयान

    क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) ने कहा कि अल्जारी जोसेफ पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण भारत के विरुद्ध आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। असहजता की शिकायत के बाद स्कैन से पता चला कि पहले ठीक हो चुकी पीठ के निचले हिस्से की चोट फिर उभर आई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बयान के अनुसार, नेपाल के विरुद्ध मौजूदा सीरीज के बाद होने वाले दो टेस्ट मैच के लिए कवर के तौर पर वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में खेल चुके जेडियाह ब्लेड्स को टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने कहा कि अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने पूर्व निर्धारित 'चिकित्सा प्रक्रिया' से गुजरने के लिए भारत में टीम में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

    जोसेफ पहले से बाहर

    सीडब्ल्यूआई ने कहा कि होल्डर ने एक पूर्व नियोजित चिकित्सा प्रक्रिया का हवाला देते हुए सीरीज के लिए जोसेफ के विकल्प के रूप में चयन से इन्कार कर दिया है। तेज गेंदबाज शेमार जोसेफ भी चोट के कारण भारत के विरुद्ध टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए थे।

    यह भी पढ़ें- एशिया कप-2025 फाइनल के बाद इस ऑलराउंडर ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, अनदेखी से निराश होकर किया फैसला

    यह भी पढ़ें- 'हम उन जैसे नहीं', सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी टीम के जख्मों पर छिड़का नमक, एक बयान से किया शर्मसार