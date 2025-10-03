Irani Trophy: रजत पाटीदार की कोशिश बेकार, विदर्भ ने मजबूत बढ़त के साथ कसा शिकंजा

रणजी ट्रॉफी चैंपियन विदर्भ ने ईरानी ट्रॉफी मुकाबले में शेष भारत के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पहली पारी में 128 रनों की बढ़त के बाद विदर्भ ने दूसरी पारी में 96 रन बनाए जिससे उनकी कुल बढ़त 224 रन हो गई। यश ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट लिए। शेष भारत की टीम पहली पारी में 214 रनों पर सिमट गई।

पीटीआई, नागपुर: रणजी ट्रॉफी चैंपियन विदर्भ ने शुक्रवार को यहां शेष भारत के विरुद्ध ईरानी ट्रॉफी मुकाबले के तीसरे दिन मजबूत बल्लेबाजी की बदौलत अपनी कुल बढ़त 224 रन की करके मैच पर शिकंजा कस दिया। पहली पारी में 342 रन बनाने के बाद विदर्भ ने शेष भारत को पहली पारी में 69.5 ओवर में महज 214 रन पर ढेर कर 128 रन की अहम बढ़त हासिल की। विदर्भ ने तीसरे दिन स्टंप तक दूसरी पारी में दो विकेट पर 96 रन बना लिए हैं जिससे उसकी कुल बढ़त 224 रन की हो गई और मैच में अभी पूरे दो दिन बाकी हैं।

यश ठाकुर का कमाल तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने विदर्भ की गेंदबाजी की अगुआई करते हुए 66 रन देकर चार विकेट चटकाए। बाएं हाथ के स्पिनर पार्थ रेखाड़े (2/14) और हर्ष दुबे (2/58) ने उनका अच्छा साथ दिया। शेष भारत ने दिन की शुरुआत पांच विकेट पर 142 रन से की और तब वह 200 रन से पीछे था। कप्तान रजत पाटीदार पर उम्मीदें टिकीं थीं, लेकिन विदर्भ ने पहली ही गेंद पर मानव सुतार को एलबीडब्ल्यू कर दिया। रात के 42 रन से आगे खेल रहे पाटीदार हालांकि डटे रहे, जबकि दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे। ठाकुर ने सारांश जैन (10) को आउट किया।