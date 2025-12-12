स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी की 171 रनों की ताबड़तोड़ पारी के अलावा एरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा के अर्धशतक की बदौलत भारतीय अंडर 19 टीम ने एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 का जीत के साथ आगाज किया। दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेले गए पहले मैच में भारत ने संयुक्‍त अरब अमीरात अंडर-19 टीम को 234 रन से हराया। अब रविवार को भारतीय टीम का सामना पाकिस्‍तान से होगा।

आयुष ने बनाए 4 रन मुकाबले की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही और कप्‍तान आयुष म्‍हात्रे 11 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 4 रन ही बना पाए। इसके बाद तो वैभव ने यूएई के गेंदबाजों की खबर लेना शुरू किया। उन्‍होंने एरोन जॉर्ज के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी की। एरोन 73 गेंदों पर 69 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

वैभव ने खेली तूफानी पारी 4 नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे विहान मल्होत्रा ने वैभव के साथ मिलकर 45 रन जोड़े। अपने दोहरे शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे वैभव इस दौरान आउट हो गए। उन्‍होंने 180 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 9 चौकों और 14 छक्‍कों की मदद से 95 गेंदों पर 171 रन ठोक दिए। उद्दिश सूरी ने वैभव को पवेलियन की राह दिखाई।

इसके बाद वेदांत त्रिवेदी ने 34 गेंदों पर 38, विहान ने 55 गेंदों पर 69, कनिष्क चौहान ने 12 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली। अभिज्ञान कुंडू 32 और खिलान पटेल 5 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 433 रन बनाए।

यूएई की शुरुआत रही खराब 434 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्‍य को चेज करने उतरी यूएई टीम लड़खड़ा गई। टीम ने 50 रन के भीतर ही 5 विकेट गंवा दिए थे। शालोम डिसूजा ने 4, कप्‍तान यायिन राय ने 17, मुहम्मद रेयान खान ने 19, अयान मिस्बाह ने 3 रन बनाए। अहमद खुदादाद का खाता तक नहीं खुला। नूरुल्लाह अयोबी ने भी 3 रन बनाए। इसके बाद पृथ्वी मधु और उदीश सूरी के बीच 85 रन की साझेदारी हुई। मधु ने अर्धशतक लगाया। उन्‍होंने 87 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली।