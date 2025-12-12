Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी की धुंआधार पारी, भारतीय टीम ने बनाया नया 'विश्व रिकॉर्ड'

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में वैभव सूर्यवंशी का कमाल देखने को मिला। उन्‍होंने 180 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की। हालांकि, वह ...और पढ़ें

    Hero Image

    दोहरे शतक से चूके वैभव।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 का शुक्रवार से आगाज हुआ। पहले ही मैच में भारतीय अंडर -19 टीम का सामना संयुक्‍त अरब अमीरात अंडर-19 टीम से हो रहा है। दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेले जा रहे इस मुकाबले में युवा भारतीय बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी का कमाल देखने को मिला। दुबई के मैदान पर वैभव ने धुंआधार पारी खेली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वैभव ने छुड़ाए छक्‍के

    टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही और कप्‍तान आयुष म्‍हात्रे 4 रन ही बना पाए। इसके बाद तो वैभव ने बाउंड्री की झड़ी लगा दी। उन्‍होंने 180 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की। हालांकि, वह दोहरे शतक से चूक गए। वैभव ने 9 चौकों और 14 छक्‍कों की मदद से 95 गेंदों पर 171 रन जड़ दिए। उद्दिश सूरी ने वैभव को बोल्‍ड किया।

    भारत ने बनाया 400+ टोटल

    वैभव के अलावा एरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने 69-69 रन की पारी खेली। साथ ही वेदांत त्रिवेदी ने 38, कनिष्क चौहान ने 28, अभिज्ञान कुंडू ने नाबाद 32 और खिलान पटेल ने नाबाद 5 रन बनाए। इसके चलते भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 433 रन बना दिए।

    तीसरी बार बनाया 400+ टोटल

    भारत ने यूथ वनडे इतिहास में तीसरी बार 400 रन का आंकड़ा पार किया। विश्‍व में कोई भी टीम अब तक ऐसा नहीं कर पाई है। अंडर-19 एशिया कप 2025 के पहले मैच में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 433/6 के स्कोर पर पारी समाप्त की और युवा वनडे में सबसे अधिक 400+ स्कोर बनाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया।

    यूथ वनडे में सबसे अधिक 400+ स्कोर

    यूथ वनडे में सबसे अधिक 400+ पारियों का विश्व रिकॉर्ड भारत के नाम है। भारतीय टीम अब तक तीन बार ऐसा कर चुकी है। भारत ने 2004 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 425/3 और 2022 में युगांडा के खिलाफ 405/5 स्‍कोर किया। यूथ वनडे में केवल कुछ ही टीमें 400 रन का आंकड़ा पार कर पाई हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। यूथ वनडे वनडे में सर्वोच्च टीम स्कोर का रिकॉर्ड अभी भी ऑस्ट्रेलिया के नाम है। युवा कंगारू टीम ने 2002 में केन्या के खिलाफ 480/6 स्कोर बनाया था।

    यह भी पढ़ें- IND U19 vs UAE U19: वैभव सूर्यवंशी ने फिर काटा गदर, यूएई के खिलाफ ठोका तूफानी शतक

    यह भी पढ़ें- IND U19 vs UAE U19: डबल सेंचुरी से चूके वैभव सूर्यवंशी, नहीं तोड़ पाए अंबाती रायडू का 23 साल पुराना रिकॉर्ड