U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी की धुंआधार पारी, भारतीय टीम ने बनाया नया 'विश्व रिकॉर्ड'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 का शुक्रवार से आगाज हुआ। पहले ही मैच में भारतीय अंडर -19 टीम का सामना संयुक्‍त अरब अमीरात अंडर-19 टीम से हो रहा है। दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेले जा रहे इस मुकाबले में युवा भारतीय बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी का कमाल देखने को मिला। दुबई के मैदान पर वैभव ने धुंआधार पारी खेली।

वैभव ने छुड़ाए छक्‍के टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही और कप्‍तान आयुष म्‍हात्रे 4 रन ही बना पाए। इसके बाद तो वैभव ने बाउंड्री की झड़ी लगा दी। उन्‍होंने 180 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की। हालांकि, वह दोहरे शतक से चूक गए। वैभव ने 9 चौकों और 14 छक्‍कों की मदद से 95 गेंदों पर 171 रन जड़ दिए। उद्दिश सूरी ने वैभव को बोल्‍ड किया।

भारत ने बनाया 400+ टोटल वैभव के अलावा एरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने 69-69 रन की पारी खेली। साथ ही वेदांत त्रिवेदी ने 38, कनिष्क चौहान ने 28, अभिज्ञान कुंडू ने नाबाद 32 और खिलान पटेल ने नाबाद 5 रन बनाए। इसके चलते भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 433 रन बना दिए।

तीसरी बार बनाया 400+ टोटल भारत ने यूथ वनडे इतिहास में तीसरी बार 400 रन का आंकड़ा पार किया। विश्‍व में कोई भी टीम अब तक ऐसा नहीं कर पाई है। अंडर-19 एशिया कप 2025 के पहले मैच में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 433/6 के स्कोर पर पारी समाप्त की और युवा वनडे में सबसे अधिक 400+ स्कोर बनाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया।