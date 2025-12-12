IND U19 vs UAE U19: वैभव सूर्यवंशी ने फिर काटा गदर, यूएई के खिलाफ ठोका तूफानी शतक
भारत की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर गेंदबाजों की बुरा हालत कर दी है। वैभव ने अंडर-19 एशिया कप के पहले मैच में यूएई के खिलाफ शतक जमाया है। ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वैभव सूर्यवंशी जहां जाते हैं अपनी तूफानी बैटिंह से गेंदबाजों के लिए खौफ का नाम बन जाते हैं। एर बार फिर उन्होंने अपने बल्ले का कहर बरपाया और इसका शिकार बनी है यूएई की टीम। अंडर-19 एशिया कप के पहले मैच में भारत का सामना यूएई से है। टीम इंडिया पहले बैटिंग करने उतरी और सूर्यवंशी ने अपना रंग दिखा दिया जिसमें वह सिर्फ चौके और छक्कों में बात करते हैं।
कप्तान आयुश महात्रे तो तीसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 11 गेंदों में सिर्फ चार रनी ही बनाए। इसके बाद वैभव ने मोर्चा संभाला और तूफानी बैटिंग की। वैभव ने शुरुआत में थोड़ा समय जरूर लिया लेकिन एक बार टीम को पटरी पर लाने के बाद वह कहर बनकर टूटे
जमकर जमाए चौके-छक्के
वैभव ने 29 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने छक्का मार अपने पचास रन पूरे किए। इसके बाद तो वह रुके नहीं। 16वां ओवर फेंकने आए अहमद खुदाद पर उन्होंने तीन छक्के दिए। हालांकि, इसके बाद वैभव थोड़ा रुके और फिर सिंगल्स लेने लगे। अगले दो-तीन ओवर उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं मारी। 18वें ओवर की पांचवीं गेंद पर छक्का मार वह 92 रनों पर पहुंचे। 19वें ओवर में उन्होंने दो सिंगल लिए और फिर आखिरी गेंद पर उन्होंने चौका मारा और 98 रनों पर पहुंचे। 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक रन लेकर वैभव ने अपना शतक पूरा कर लिया।
राइजिंग स्टार एशिया कप में मचाया था बवाल
वैभव ने इससे पहले यूएई के खिलाफ ही शथक जमाया था। तब वह इंडिया-ए की तरफ से यूएई के लिए खेल रहे थे और ये राइजिंग स्टार एशिया कप का था। वैभव ने तब यूएई के खिलाफ 42 गेंदों पर 144 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने 32 गेंदों पर शतक पूरा किया था।
