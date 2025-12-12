IND U19 vs UAE U19: डबल सेंचुरी से चूके वैभव सूर्यवंशी, नहीं तोड़ पाए अंबाती रायडू का 23 साल पुराना रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 14 साल के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को जब मौका मिलता है वह रनों की बारिश कर देते हैं। आते ही गेंदबाजों की कुटाई करना उनकी आदत बन गई है और शुक्रवार को तो उन्होंने जमकर बल्ला भांजा और एक समय लग रहा था कि वह डबल सेंचुरी लगा देंगे, लेकिन चूक गए।
वैभव अंडर-19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ दोहरा शतक जमाने के करीब पहुंच गए थे। उद्दीस सूरी ने उन्हें बोल्ड कर ये काम पूरा नहीं करने दिया। वैभव ने 95 गेंदो पर नौ चौके और 14 छक्कों की मदद से 171 रनों की पारी खेली। अगर वह दोहरा शतक जमा देते तो अंडर-19 एशिया कप में डबल सेंचुरी मारने वाले पहले बल्लेबाज बन जाते। ये इस टूर्नामेंट का भारत का पहला मैच है और पहले ही मैच में वैभव ने तूफान खड़ा कर दिया है।
अंबाती रायडू का रिकॉर्ड बरकरार
वैभव अंडर-19 वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बनने से भी चूक गए। साउथ अफ्रीका के जोरिच वानशाल्विक अंडर-19 वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। उन्होंने हरारे में 25 जुलाई 2025 को जिम्बाब्वे के खिलाफ 153 गेंदों पर 215 रन बनाए थे। वैभव ने इसी पारी के साथ अंबाती रायूड के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया होता, लेकिन सिर्फ सात रन सात रन पीछे रह गए।
भारत के लिए अंडर-19 वनडे मैच में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड रायडू के नाम है। दाएं हाथ के इस पूर्व बल्लेबाज ने 114 गेंदों पर 177 रनों की नाबाद पारी खेली। ये पारी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 30 अगस्त 2002 में खेली थी। वैभव सिर्फ सात रन और बना देते तो रायडू से आगे निकल जाते।
