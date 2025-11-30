SMAT 2025: अभिषेक के तूफान में उड़ा बंगाल, ईशान किशन ने भी ठोका शतक, रिंकू सिंह की कोशिश गई जाया

पीटीआई, हैदराबाद: टी-20 के नंबर एक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बंगाल को बेहाल कर दिया। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सिर्फ 58 गेंदों में 148 रनों की पारी खेली, जिससे पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी मैच में बंगाल को 112 रन के बड़े अंतर से हराया।

अभिषेक ने अपनी पारी में 16 छक्के जड़े जिससे पंजाब ने पांच विकेट पर 310 रन बनाने के बाद बंगाल की पारी को नौ विकेट पर 198 रन पर रोक दिया। बंगाल के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने 66 गेंद में 130 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। अभिषेक ने मोहम्मद शमी और आकाश दीप जैसे भारतीय गेंदबाजों की मौजूदगी वाली बंगाल के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए महज 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

बना दिए रिकॉर्ड यह इस प्रारूप में संयुक्त रूप से तीसरा जबकि भारत की ओर से संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। अभिषेक एक पारी में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में अब दूसरे स्थान पर आ गए हैं। पुनीत बिष्ट (17 छक्के) इस सूची में शीर्ष पर हैं, जिन्होंने मेघालय का प्रतिनिधित्व करते हुए मिजोरम के विरुद्ध एक घरेलू मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी। अभिषेक ने अपने अर्धशतक तक पहुंचने के लिए शुरुआती 12 गेंदों में एक डाट गेंद खेलने के साथ पांच चौके और इतने ही छक्के लगाए। उन्होंने 32 गेंद में अपना शतक पूरा किया। टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक का विश्व रिकार्ड साहिल चौहान के नाम है, जिन्होंने पिछले साल एस्टोनिया के लिए साइप्रस के विरुद्ध 27 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी। अभिषेक ने इस पारी के दौरान एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक टी20 छक्कों का अपना ही रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

ईशान के शतक से जीता झारखंड अहमदाबाद में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के शानदार शतक से झारखंड ने ग्रुप डी मुकाबले में त्रिपुरा को आठ विकेट से हराया। ईशान ने 50 गेंद में 113 रन की पारी खेली, जिससे झारखंड ने 182 रन के लक्ष्य को 15 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। ईशान ने अपनी पारी में 10 चौके और आठ छक्के लगाए। ईशान के अलावा विराट सिंह ने 40 गेंद में 53 रन बनाए।