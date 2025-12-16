SMAT 2025: सरफराज खान ने 22 गेंदों में ठोके 73 रन, रमनदीप ने पंजाब को दिलाई जीत; विराट की पारी गई बेकार
मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान को 3 विकेट से हराया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन बनाए थे। मुंबई ने 11 गेंद शेष रहते लक ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सरफराज खान की 22 गेंदों में 73 रन की तूफानी पारी की बदौलत मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान को 3 विकेट से हराया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन बनाए थे। मुंबई ने 11 गेंद शेष रहते लक्ष्य चेज कर लिया।
अजिंक्य रहाणे ने सरफराज के साथ दूसरे विकेट के लिए महज 38 गेंदों में 111 रन जोड़े। रहाणे 41 गेंदों में 72 रन बनाकर नाबाद रहे। राजस्थान की ओर से कप्तान दीपक हुड्डा (51) और मुकुल चौधरी (54) ने अर्धशतक लगाया। राजस्थान के कप्तान मानव सुथार ने 3 विकेट चटकाए।
Sarfaraz Khan lit up Mumbai's chase with a blistering 73(22) 🔥— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 16, 2025
He smashed the fastest 5⃣0⃣ for Mumbai in #SMAT 👌, and put on a 111-run stand with Ajinkya Rahane.
Scorecard ▶️https://t.co/whgyNcdm2v#SMAT | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/fe4yhtKTgC
पंजाब ने दर्ज की जीत
सुपर लीग ग्रुप ए में पंजाब ने मध्यप्रदेश को 2 विकेट से मात दी। वेंकटेश अय्यर की फिफ्टी के चलते मध्यप्रदेश ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 225 रन बनाए थे। कप्तान रजत पाटीदार ने 11 गेंदों पर 20 रन की पारी खेली। जवाब में पंजाब में आखिरी ओवर में 8 विकेट खोकर टारगेट चेज कर लिया। पंजाब के सलामी बल्लेबाज हरनूर सिंह (64) और सलिल अरोड़ा (50) ने फिफ्टी लगाई। वहीं रमनदीप सिंह ने नाबाद 35 रन की पारी खेली। वह मुकाबले के हीरो रहे। रनमदीप ने 2 सफलताएं भी प्राप्त कीं।
झारखंड को मिली हार
झारखंड ने आंध्र प्रदेश से नौ रन से हार के बावजूद सुपर लीग ग्रुप-ए में शीर्ष पर रहकर मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुपर लीग ग्रुप-ए के आखिरी मैच में 397 रन बने। पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर आंध्र ने सात विकेट पर 203 रन बनाए और झारखंड को आठ विकेट पर 194 रन पर रोक दिया। झारखंड +0.221 के नेट रनरेट के साथ ग्रुप में शीर्ष पर रहा, जबकि आंध्र का नेट रनरेट - 0.113 था।
नीतिश कुमार रेड्डी ने आंध्र के लिए 22 गेंद में 45 रन बनाए और दो विकेट भी चटकाए, जबकि एस. भरत ने 35 रन की पारी खेली। वहीं, झारखंड के लिए विराट सिंह ने सबसे बड़ी पारी खेली। उन्होंने 40 गेंदों पर चार चौके और सात छक्के की मदद से 77 रन बनाए। इससे पहले, भारतीय टीम से बाहर चल रहे ऑलराउंडर खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर ने मध्यप्रदेश के लिए प्रभावशाली अर्धशतक बनाया, लेकिन पंजाब को दो विकेट से जीतने से नहीं रोक पाए। वेंकटेश ने अबुधाबी में आईपीएल की खिलाड़ियों की छोटी नीलामी से कुछ घंटे पहले यह अर्धशतक जड़ा।
वेंकटेश ने 43 गेंद में आठ चौकों और दो छक्कों की मदद से 70 रन बनाए, जिससे मध्यप्रदेश ने आठ विकेट पर 225 रन का मजबूत स्कोर बनाया। हालांकि पंजाब ने युवा हरनूर सिंह की 36 गेंद में 64 रन की पारी की बदौलत 19.1 ओवर में आठ विकेट पर 226 रन बनाकर जीत दर्ज की। वेंकटेश को गेंदबाजी में उनके कप्तान रजत पाटीदार ने केवल एक ओवर दिया, जिसमें उन्होंने 12 रन दिए। दोनों टीम ने तीन मैच में एक-एक जीत दर्ज की हैं, जिससे ग्रुप-ए से फाइनल में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गईं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।