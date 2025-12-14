SMAT 2025: यशस्वी ने 48 गेंदों में शतक जमा बढ़ाई शुभमन गिल की टेंशन, टीम इंडिया में वापसी की ठोकी दावेदारी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। यशस्वी जायसवाल के तूफानी शतक के दम पर मुंबई ने रविवार को एम्बी में खेले गए सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के मैच में हरियाणा को चार विकेट से हरा दिया। मुंबई को जीत के लिए 235 रनों का टारगेट मिला था जो उसने 17.3 ओवरों में हासिल कर लिया। यशस्वी ने 50 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली जिसमें 16 चौके और एक छक्का मारा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा की तरफ से कप्तान अंकित कुमार ने 89 और निशांत सिंधू ने नाबाद 63 रनों की पारी खेली। हालांकि, इन दोनों की मेहनत पर यशस्वी की पारी ने पानी फेर दिया। उनके अलावा मुंबई के लिए सरफराज खान ने 25 गेंदों पर नौ चौके और तीन छक्कों की मदद से 64 रन बनाए।

वापसी की दावेदारी यशस्वी लंबे समय से भारत की टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं। वनडे में भी वह बैकअप के तौर पर खेल रहे हैं। टी20 में शुभमन गिल की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे में यशस्वी की ये पारी उनकी टेंशन बढ़ा सकती है। वनडे में भी यशस्वी गिल के बैकअप हैं। इस पारी से उन्होंने निश्चित रूप से सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा होगा कि वह वनडे और टी20 में भी दम दिखाने की काबिलियत रखते हैं।

हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में गिल नहीं थे तो यशस्वी को मौका मिला था और उन्होंने तीसरे वनडे में शतक जमाया था। इस सीरीज के बाद ही वह सैयद मुश्ताक अली खेलने आए और अपना रंग दिखा दिया।

ऐसे जमाया रंग विशाल लक्ष्य की पीछा करने उतरी मुंबई की टीम को यशस्वी और अजिंक्य रहाणे ने दमदार शुरुआत दी। तीन ओवरों में टीम का स्कोर 53 रन पहुंच गया था। चौथे ओवर की पहली गेंद पर रहाणे आउट हो गए। उन्होंने 10 गेंदों पर दो चौके और एक छक्के की मदद से 21 रन बनाए। इसके बाद यशस्वी को मिला सरफराज का साथ और दोनों ने मिलकर हरियाणा के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगा दी। दोनों के बीच 88 रनों की साझेदारी हुई। सरफराज 141 के कुल स्कोर पर आउट हो गए।