IND vs SA: धर्मशाला में टीम इंडिया की जीत तय! आकंड़ों की जुबानी जानिए पूरी कहानी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेला जाना है। ये स्टेडियम अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है और ठंड के मौसम में यहां खेलना आसान नहीं होगा। धर्मशाला में कड़ाके की ठंड पड़ती है। फिर भी दोनों टीमें कोशिश करेंगी की जीत हासिल कर सकें और सीरीज में बढ़त ले सकें, लेकिन इस मैदान के आंकड़े साउथ अफ्रीका के लिए डर और भारत के लिए खुशी की कहानी बयां कर रहे हैं।

भारत ने पहला मैच अपने नाम किया था, लेकिन दूसरे मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ मेहमान टीम ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी। ये मैदान साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा रहा है और ऐसे में बहुत संभावना है कि भारत के खिलाफ उसे उस जीत से मनोबल मिले और वह सीरीज में आगे निकल जाए।

कैसा है रिकॉर्ड? भारत ने इस मैदान पर अभी तक तीन टी20 मैच खेले हैं और दो में उसे जीत हासिल हुई है। 26 और 27 फरवरी को भारत ने इस मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ लगातार दो मैच खेले थे और दोनों में उसे जीत मिली थी। इन मैचों से पहले भारत ने यहां दो अक्टूबर 2015 को पहला टी20 मैच खेला था जो इस स्टेडियम का भी पहला टी20 था। ये मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही था और इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम जीत हासिल करने में सफल रही थी।

उस मैच में भारत के लिए रोहित शर्मा ने 106 रनों की पारी खेली थी। उनकी पारी के दम पर भारत ने पांच विकेट खोकर 199 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका ने दो गेंद शेष रहते हुए तीन विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। उस मैच में एबी डिविलियर्स ने 51 और ज्यां पॉल ड्यूमिनी ने 68 रनों की पारी खेली।