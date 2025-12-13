IND vs SA: तिलक वर्मा ने गौतम गंभीर के प्लान पर कही यह बात, नई रणनीति का किया खुलासा

धर्मशाला, प्रेट्र। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी क्रम में लचीलेपन पर जोर देने वाले टीम प्रबंधन से सहमति जताते हुए शनिवार को कहा कि अधिकांश खिलाड़ी मैच हालात को देखते हुए किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी के लिये तैयार हैं। अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप के मद्देनजर भारत मध्यक्रम में प्रयोग कर रहा है।

तिलक ने कहा कि इस प्रारूप में हालात के अनुकूल ढलना सबसे अहम है। उन्होंने मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि प्रारंभिक बल्लेबाजों को छोड़कर सभी किसी भी क्रम पर खेल सकते हैं। मैं तीसरे से छठे नंबर तक कहीं भी खेल सकता हूं, जहां टीम को मेरी जरूरत हो। उन्होंने कहा कि हर टीम को लगता है कि कोई फैसला रणनीति की दृष्टि से जरूरी है तो सभी उसके साथ होते हैं।

'हालात देखकर फैसले लिए जाते हैं' तिलक ने कहा कि ऐसे फैसले हालात को देखकर लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक मैच खराब हो सकता है। अक्षर पटेल ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया। यह हालात पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि ठंडे मौसम के बावजूद धर्मशाला की पिच बल्लेबाजों की मददगार हो सकती है।

उन्होंने कहा कि मैं यहां पहले भारत के लिये अंडर 19 सीरीज खेल चुका हूं। हम विकेट को देख रहे हैं और लगता है कि काफी रन बनेंगे। शाम सात बजे शुरू होने वाले मैच में ओस की भूमिका के लिए टीम मानसिक तौर पर तैयार है।