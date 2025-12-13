IND vs SA 3rd T20I: धर्मशाला में अभिषेक शर्मा रचेंगे इतिहास! निशाने पर विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में युवा भारतीय बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका है। दरअसल, अभिषेक के निशाने पर विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोहली ने 2016 में बनाया था रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा टी20 में एक कैलेंडर ईयर में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सबसे अधिक रनों के विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं। कोहली ने 2016 में यह रिकॉर्ड बनाया था। 2016 में विराट ने 31 मैचों में 89.66 के औसत से 1614 रन बनाए थे। इस दौरान उन्‍होंने चार शतक और 14 अर्धशतक भी लगाए थे। अभिषेक अब इस उपलब्धि को पार करने से सिर्फ 87 रन दूर हैं।

इस साल अभिषेक ने 39 टी20 मैचों में 41.43 के औसत से 1533 रन बनाए हैं। इसमें तीन शतक और नौ अर्धशतक शामिल हैं। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज रविवार को धर्मशाला में खेलता हुआ नजर आए। इस मैच में शर्मा जी के पास विराट को पछाड़ने का मौका है।