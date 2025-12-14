IND vs SA 3rd T20I Preview: रुकेंगे या बढ़ेंगे गंभीर के प्रयोग? सीरीज में बढ़त के लिए भारत का जीतना बेहद जरूरी

Language
    सीरीज में वापसी पर भारत की नजर।

    नीरज व्यास, जागरण धर्मशाला : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी पांच टी-20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीतकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। इसके बाद धर्मशाला में खेला जाने वाला मैच सीरीज के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। मैच से एक दिन पहले मौसम ने जिस तरह करवट बदली है उससे रविवार को दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान है।

    मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पिछले मैच में अक्षर पटेल को तीसरे नंबर पर उतारकर जो प्रयोग किया था वह फेल साबित हुआ था। कोच के तौर पर गंभीर केकेआर से लेकर भारतीय टीम में भी प्रयोग करने में माहिर रहे हैं। अब ये देखना है कि वह तीसरे टी-20 में प्रयोग को जारी रखेंगे या नहीं।

    भारतीय टीम शुक्रवार को धर्मशाला पहुंच गई थी। शनिवार को उसने स्टेडियम में गेंदबाजी, बल्लेबाजी व क्षेत्ररक्षण का अभ्यास किया। वहीं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने मैक्लोडगंज में घूमने को तरजीह दी।

    सूर्यकुमार और गिल को करना होगा बेहतर प्रदर्शन

    कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल की फार्म भी टीम प्रबंधन की चिंता का कारण बन गई है। सूर्यकुमार की बात करें तो उन्होंने इस साल अभी तक एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। गिल भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले मैच तक यह प्रारंभिक बल्लेबाज लगातार 17वीं पारी में भी अर्धशतक नहीं लगा पाया।
    उनके बल्ले से पिछला अर्धशतक 13 जुलाई 2024 को हरारे में जिंबाब्वे के विरुद्ध निकला था। गिल को अजित अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के फैसले को सही साबित करने के लिए असाधारण प्रदर्शन करना होगा। इंग्लैंड के विरुद्ध एक खराब सीरीज के बाद संजू सैमसन को बाहर करने का निर्णय अब भी सवालों के घेरे में है।

    सीरीज में बढ़त के लिए जीत जरूरी

    पांच मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल करने के लिए भारत का धर्मशाला में जीतना बेहद जरूरी है, लेकिन पिछले मुकाबले में गेंद और बल्ले से जिस तरह का लचर प्रदर्शन किया है वह चिंताजनक है। अक्सर किए जा रहे प्रयोग भी टीम की तारतम्यता पर असर डाल रहे हैं। चंडीगढ़ में खेले मुकाबले में अक्षर पटेल को तीसरे क्रम और शिवम को आठवें नंबर पर उतारा गया। शिवम जब मैदान पर पहुंचे तब तक मैच हाथ से निकल चुका था।

    दस वर्ष पहले भारत को यहां हरा चुका है दक्षिण अफ्रीका

    इस स्टेडियम में प्रदर्शन की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 10 वर्ष पहले दो अक्टूबर 2015 को खेले गए एकमात्र मैच में दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी। इस मुकाबले में भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने शतक (106) भी लगाई थी।
    इसके बाद 15 सितंबर 2019 को दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत के साथ टी-20 मैच खेलने धर्मशाला आई थी, लेकिन वो मैच वर्षा के कारण रद कर दिया। धर्मशाला स्टेडियम अब तक एक टेस्ट, छह वनडे और 11 टी-20 मैचों की मेजबानी कर चुका है।

    धर्मशाला की तेज पिच पर कहर ढहा सकते हैं अफ्रीकी गेंदबाज

    एनरिच नोत्र्जे, मार्को यानसेन, लुंगी एनगिदी, ओटनील बार्टमैन और लुथो सिपामला जैसे गेंदबाजों से सजी अफ्रीकी टीम का आक्रमण धर्मशाला की तेज पिच पर खतरनाक साबित हो सकता है। पिछले मैच में ये दिखा चुके हैं कि भारतीय परिस्थितियों का कैसे लाभ उठाया जाए।

    क्विंटन डिकाक की वापसी और उनके साथ कप्तान एडन मार्करैम, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवन फरेरा, डेविड मिलर और आलराउंडर जेनसेन की मौजूदगी ने उनकी बल्लेबाजी को भी गहराई दी है। विश्व कप से पहले अब भारत के पास कुछ ही मैच बचे हैं, ऐसे में कोच गौतम गंभीर के सामने कठिन चुनौतियां हैं।

    मौसम एवं पिच का हाल

    शनिवार को धर्मशाला में अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तामपान सात डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रविवार के दिन भी अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
    इसके साथ ही आकाश में काले व घने बादल रविवार को भी छाए रहेंगे। वहीं, पिच की बात करें तो यहां तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों को मदद मिलेगी। धर्मशाला में शाम को पड़ने वाली ओस को देखते हुए अनुमान है कि जो टीम टास जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी को तरजीह देगी।

