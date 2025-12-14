Language
    IND vs SA: पहाड़ों में 'खो' गए साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी, कोच को कैंसिल करनी पड़ी मीटिंग

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:43 AM (IST)

    शुक्री कोनराड को कैंसिल करनी पड़ी मीटिंग

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज तीसरा टी20 मैच खेला जाना है। ये मैच काफी अहम है क्योंकि इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज में बढ़त बना लेगी और हारने वाली टीम को फिर सीरीज पर कब्जा करने के लिए लगातार दो मैच जीतने होंगे। लेकिन इस मैच से पहले साउथ अफ्रीका के कोच शुक्री कोनराड को परेशानी हो गई और उन्हें टीम मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी।

    दोनों टीमों के बीच ये मैच हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर धर्मशाला में खेला जाना है। ये एचपीसीए स्टेडियम दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम माना जाता है क्योंकि स्टेडियम से धौलाधार की खूबसूरत पहाड़ियां दिखाई देती हैं। टीमें जब यहां आती हैं तो पहाड़ों में घूमने निकल जाती हैं।

    खिलाड़ी गए घूमने

    इसी कारण साउथ अफ्रीकी कोच को भी परेशानी हुई। दरअसल, जब वह टीम मीटिंग करने बैठे तो पता चला कि टीम के कई खिलाड़ी इस समय हाइकिंग कर रहे हैं यानी पहाड़ों पर घूम रहे हैं जिसके कारण उन्हें मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। कोच ने कहा, "यहां काफी ठंड है। हम यहां पहाड़ों के बीच रुके हैं। आज मैं सुबह उठा तो ठंड का एहसास हुआ। ये शानदार जगह है। मुझे हमारी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि हमारी टीम के कई खिलाड़ी पहाड़ों में घूमने गए हैं, लेकिन ये बहुत शानदार जगह है।"

    त्रियूंड ट्रैक का लेते हैं मजा

    धर्मशाला से कुछ दूर ऊपर की तरफ मैक्लोडगंज है जो भारत में अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है। इसके दो किलोमीटर ऊपर धर्मकोट भी पूरे भारत में अपने शांत वातावरण और खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहां से एक ट्रैक शुरू होता है जो है त्रियूंड ट्रैक। जब भी टीमें यहां आती हैं खिलाड़ी इस ट्रैक पर जाने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि ट्रैक करने के बाद जो नजारा मिलता है वो बेहद खूबसूरत होता है। बहुत संभावना है कि साउथ अफ्रीका के कुछ खिलाड़ी यहां गए हों।

