स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। 2 रन पर पांच विकेट और बांग्‍लादेश की टीम जीता जिताया मैच हार गई। श्रीलंका ने सोमवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप के 21वें मैच में रोमांचकारी जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्‍पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्‍लेबाजी की और पूरी टीम 48.4 ओवर में 202 रन पर ऑलआउट हो गई। जवाब में बांग्‍लादेश की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 195 रन बना सकी।

याद दिला दें कि बांग्‍लादेश को जीतने के लिए 12 गेंदों में 12 रन की दरकार थी। मगर बांग्‍लादेश ने पांच विकेट केवल 2 रन के अंतराल पर गंवा दिए और वो मुकाबला हार गई। बता दें कि रितु मोनी ने पारी का 49वां ओवर डाला, जिसमें उन्‍होंने तीन रन देकर एक विकेट चटकाया। आखिरी ओवर श्रीलंकाई कप्‍तान चमारी अट्टापट्टू ने किया, जिनके ओवर में 4 विकेट गिरे।

अंत में लड़खड़ाया बांग्‍लादेश 203 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी बांग्‍लादेश की शुरुआत खराब रही। उसने 44 रन के स्‍कोर पर तीन‍ विकेट गंवा दिए। फिर शर्मीम अख्‍तर (64*) और कप्‍तान निगार सुल्‍ताना (77) ने चौथे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की। तब अख्‍तर रिटायर्ड हर्ट हुईं।

कप्‍तान निगार ने शोरना अख्‍तर (19) के साथ चौथे विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की। अट्टापट्टू ने अख्‍तर को संजीवनी के हाथों कैच आउट कराकर बांग्‍लादेश को तगड़ा झटका दिया। 193 के स्‍कोर पर बांग्‍लादेश ने रितु मोनी का विकेट गंवाया और फिर अगले रन तक वो जीत से हार पर पहुंच गई।

राबेया खान, नाहिदा अख्‍तर, कप्‍तान निगार सुल्‍ताना और मरुफा अख्‍तर जल्‍दी-जल्‍दी पवेलियन लौट गईं। श्रीलंका की तरफ से कप्‍तान चमारी अट्टापट्टू ने सबसे ज्‍यादा चार विकेट चटकाए। सुगंदिका कुमारी को दो विकेट मिले। उदेशिका प्रबोध‍िनी को एक सफलता मिली। अच्‍छी शुरुआत के बाद श्रीलंका को लगा झटका इससे पहले श्रीलंका की शुरुआत खराब रही। मरुफा अख्‍तर ने विषमी गुनारत्‍ने को खाता नहीं खोलने दिया। यहां से चमारी अट्टापट्टू और हसीनी परेरा (85) ने दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी की। राबेया खान ने चमारी को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट करके श्रीलंका को तगड़ा झटका दिया।