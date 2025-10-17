Language
    SL W vs SA W: श्रीलंका पर 10 विकेट की जीत से अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह की पक्की, भारत की राह में बोए कांटे

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:57 PM (IST)

    साउथ अफ्रीका की सलामी बल्लेबाज लॉरा वोल्वार्ड्ट (नाबाद 60) और ताजमिन ब्रिट्स (नाबाद 55) ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के मुकाबले में 100 रन की साझेदारी करके टीम को 10 विकेट से जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 

    Hero Image

    साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह की पक्की। फोटो- ICC

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में साउथ अफ्रीका ने लगातार चार जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार, 17 अक्टूबर को खेले गए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को DLS पद्धति से 10 विकेट से मात दी।

    महिला वनडे वर्ल्ड कप के 12वें मैच में श्रीलंका ने बारिश से प्रभावित मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए। टीम की तरफ से विश्मी गुणरत्ने ने सर्वाधिक 34 रन बनाए। म्लाबा ने तीन विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने 14.5 ओवर में 125 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।

    बारिश ने बिगाड़ा खेल

    श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 12 ओवर में टीम का स्कोर 46/2 था। तभी बारिश ने खलल डाल दी। ज्यादा देर बारिश होने के चलते मैच रेफरी ने ओवर में कटौती करते हुए 20-20 ओवर का कर दिया। मैच जब दोबारा शुरू हुआ तो श्रीलंका ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की।

    हालांकि, 14वें ओवर में ही टीम को तीसरा झटका लगा। नादिन डी क्लार्क ने कविशा दिलहारी को कैच आउट कराया। अगले ही ओवर में म्लाबा ने हर्षिता समरविक्रमा को आउट कर दिया। दिलहारी और समरविक्रमा के आउट होने के बाद रिटायर्ड हर्ट हुईं विश्मी गुणरत्ने फिर बल्लेबाजी करने आईं।

    इंजर्ड होने के बाद भी विश्मी ने की बल्लेबाजी

    वह रन लेते वक्त चोटिल गईं थीं। उन्हें स्ट्रेचर से मैदान से बाहर ले जाया गया था। डॉक्टर ने चेकअप किया। गंभीर चोट न होने की वजह से वह दोबार मैदान पर बल्लेबाजी करने आईं और पारी को संभाला। जिम्मेदारी से खेलते हुए उन्होंने डेथ ओवरों में अहम मौकों पर बाउंड्री लगाकर श्रीलंका को 100 रन के पार पहुंचाया।

    साउथ अफ्रीका की आसान जीत

    हालांकि, वह पारी की आखिरी गेंद पर आउट हो गईं। लक्ष्य का पीछा करने उतरीं साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और ताजमिन बिट्स ने बिना किसी जल्दबाजी के पारी को आगे बढ़ाया। पहले लौरा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद बिट्स ने। दोनों ने नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिला दी। बिट्स ने सिक्स लगाकर अपना पचास और टीम के लिए विजयी रन बनाया।

    भारत की राह में बोए कांटे

    टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की यह लगातार चौथी जीत है। पहला मुकाबला हारने के बाद गजब की वापसी की है। उसके 8 अंक हो गए हैं और प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं, भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे तीनों मैच जीतने होंगे।

