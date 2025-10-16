AUS W vs BAN W: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, भारत की राह हुई मुश्किल
एलिसा हीली की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में अपना दबदबा बना रखा है। विशाखापट्टनम में खेल गए मैच में बांग्लादेश महिला टीम को कंगारू टीम ने 10 विकेट से करारी शिकस्त दी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। AUS W vs BAN W: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 10 विकेट से जीत हासिल करने के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वह इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। एलिसा हीली ने नाबाद शतकीय पारी खेली।
ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने इस मैच में पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 50 ओवर्स में 198 रनों के स्कोर पर रोक दिया। इसके बाद उन्होंने इस टारगेट को 24.5 ओवर्स में बिना किसी नुकसान के हासिल कर लिया। कप्तान एलिसा हीली ने नाबाद 113 रन की पारी खेली। लिचफील्ड ने 84 रन की पारी खेली।
महिला विश्व कप में लगातार शतक-
- डेबी हॉकले (NZ) बनाम श्रीलंका और वेस्टइंडीज, 1997
- एलिसा हीली (AUS) बनाम वेस्टइंडीज और इंग्लैंड, 2022
- एलिसा हीली (AUS) बनाम इंडिया और बांग्लादेश 2025
एलिना किंग ने फेंका चार ओवर मेडन
पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही। सोभना मोस्टारी (नाबाद 66) और रुबिया हैदर (44) की जुझारू पारियों की बदौलत टीम ने एक सम्मानजनक स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया की तीन गेंदबाजों ने दो-दो विकेट चटकाए। एलिना किंग ने 10 ओवर में चार मेडन किए और मात्र 18 रन खर्च किए।
भारतीय टीम की राह हुई मुश्किल
ऑस्ट्रेलिया टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं, दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए आगे की राह भी काफी मुश्किल हो गई है। प्वाइंट्स टेबल में भारतीय टीम चौथे नंबर पर है। उसके चार अंक हैं टीम ने अभी तक मात्र चार मैच खेले हैं। अभी उसे तीन मैच खेलने हैं।
सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए टीम इंडिया को अपने बचे अगले तीन मुकाबले जीतने होंगे। इन तीनों मुकाबले में भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम से भिड़ेगी। अगर एक भी मैच भारत गंवाती है तो उसकी राह मुश्किल हो जाएगी।
