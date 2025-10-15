Language
    IND W vs ENG W: भारतीय टीम की बढ़ी टेंशन, इंग्‍लैंड के खिलाफ मैच से पहले हरमन ब्रिगेड को लगा जोरदार झटका

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:11 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अगला मुकाबला इंग्‍लैंड के खिलाफ होना है, लेकिन इससे पहले उसे जोरदार झटका लगा है। भारतीय टीम पर ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मैच में धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। भारत को अगर सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो उसे हर हाल में इंग्‍लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी।

    भारतीय टीम पर जुर्माना लगा

    प्रेट्र, विशाखापत्तनम। भारतीय महिला टीम पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वनडे विश्व कप के मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए बुधवार को मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया।

    रविवार को विशाखापत्तनम में ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को तीन विकेट से हराया। भारत को अब रविवार को इंदौर में इंग्लैंड के विरुद्ध करो या मरो वाले मुकाबले में उतरना है।

    आईसीसी ने कहा कि एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की मिशेल पेरेरा ने यह जुर्माना लगाया, क्योंकि भारत ने निर्धारित समय में एक ओवर कम किया था।

    इस कारण उसके खिलाड़‍ियों पर उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। आईसीसी ने कहा कि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जुर्माना स्वीकार करते हुए अपराध स्वीकार कर लिया है और औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।

