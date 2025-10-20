SL W vs BAN W: चमारी अट्टापट्टू ने रचा इतिहास, वनडे में ये कारनामा करने वाली बनी पहली महिला श्रीलंकाई क्रिकेटर
श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने सोमवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 46 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। चमारी अट्टापट्टू महिला वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर बनी। चमारी ने 43 गेंदों में छह चौके और दो छक्के की मदद से 46 रन बनाए।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने सोमवार को बांग्लादेश के खिलाफ 46 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के 21वें मैच में चमारी अट्टापट्टू 4000 वनडे रन पूरे करने वाली पहली श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर बनीं।
श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चमारी अट्टापट्टू ने टीम को दमदार शुरुआत दिलाने की कोशिश की और 46 गेंदों में 43 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।
35 साल की चमारी अट्टापट्टू ने पहला रन पूरा करते ही 4000 रन का आंकड़ा पूरा किया। अगर श्रीलंकाई महिला क्रिकेट पर गौर करें तो चमारी अट्टापट्टू के आस-पास भी कोई नहीं है। श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने के मामले में दूसरे पायदान पर शशिकला सिरीवर्दने हैं, जिन्होंने 2029 वनडे रन बनाए हैं।
वैसे, चमारी अट्टापट्टू दुनिया की 20वीं महिला बैटर हैं, जिन्होंने वनडे प्रारूप में 4000 रन का आंकड़ा पार किया। श्रीलंका क्रिकेट ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर चमारी अट्टापट्टू को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी।
श्रीलंका क्रिकेट ने पोस्ट किया, 'इतिहास बना। हमारी ट्रेलब्लेजर चमारी अट्टपट्टू को बड़ी शुभकामनाएं, जो श्रीलंका की पहली और एशिया की चौथी खिलाड़ी बनी, जिन्होंने 4000 वनडे रन का आंकड़ा पार किया। उनके नाम अब श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने का रिकॉर्ड भी दर्ज है।'
बता दें कि श्रीलंका को अगर सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो हर हाल में बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।
भारत, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच चौथे स्थान को हासिल करने की जंग हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हारने से श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी।
यह भी पढ़ें- IND W vs ENG W: लगातार तीन हार के बाद भी टीम इंडिया सेमीफाइनल में कैसी पहुंचेगी? समझिए पूरा गणित
यह भी पढ़ें- IND vs ENG: भारत हारा फिर भी कप्तान हरमनप्रीत ने रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं सिर्फ दूसरी भारतीय
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।