SL W vs BAN W: चमारी अट्टापट्टू ने रचा इतिहास, वनडे में ये कारनामा करने वाली बनी पहली महिला श्रीलंकाई क्रिकेटर

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। श्रीलंकाई कप्‍तान चमारी अट्टापट्टू ने सोमवार को बांग्‍लादेश के खिलाफ 46 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप के 21वें मैच में चमारी अट्टापट्टू 4000 वनडे रन पूरे करने वाली पहली श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर बनीं।

श्रीलंका ने बांग्‍लादेश के खिलाफ नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्‍पोर्ट्स एकेडमी पर टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया। चमारी अट्टापट्टू ने टीम को दमदार शुरुआत दिलाने की कोशिश की और 46 गेंदों में 43 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।

35 साल की चमारी अट्टापट्टू ने पहला रन पूरा करते ही 4000 रन का आंकड़ा पूरा किया। अगर श्रीलंकाई महिला क्रिकेट पर गौर करें तो चमारी अट्टापट्टू के आस-पास भी कोई नहीं है। श्रीलंका के लिए सबसे ज्‍यादा वनडे रन बनाने के मामले में दूसरे पायदान पर शशिकला सिरीवर्दने हैं, जिन्‍होंने 2029 वनडे रन बनाए हैं।