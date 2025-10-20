IND vs ENG: भारत हारा फिर भी कप्तान हरमनप्रीत ने रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं सिर्फ दूसरी भारतीय
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर में खेले गए भारत और इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। भारत को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। भले ही भारत को जीत न मिली हो, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत महिला वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000 रन पूरे करने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं।
हरमनप्रीत कौर ने इंग्लैंड के खिलाफ 70 रनों की शानदार पारी खेलते हुए यह रिकॉर्ड हासिल किया। उनकी इस पारी में 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हरमनप्रीत से पहले मिताली राज ने 1500 से ज्यादा रन बनाकर महिला वर्ल्ड कप में भारत का नाम रोशन किया था। अब हरमनप्रीत उनके बाद 1000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय हैं। वर्ल्ड कप में 1000 रन या उससे ज्यादा रन बनाने वाली वह दुनिया की सिर्फ 7वीं महिला क्रिकेटर हैं।
वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर-
डेबी हॉकले (न्यूजीलैंड) - 1501
मिताली राज (भारत) - 1321
जैनेट ब्रिटिन (इंग्लैंड) - 1299
शार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड) - 1231
सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड) - 1208
बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया) - 1151
हरमनप्रीत कौर (भारत) - 1017
खास शतक से 3 चौके दूर
ऐसा रहा प्रदर्शन
कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप के 31 मैच की 27 पारियों में 46.22 के औसत से 1017 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान भारतीय कप्तान ने 20 छक्के और 97 चौके वर्ल्ड कप में जड़े हैं। 3 चौके और जड़ते ही हरमनप्रीत वर्ल्ड कप में 100 या उससे ज्यादा चौके लगाने वाली दुनिया की 10वीं, जबकि भारत की सिर्फ दूसरी महिला क्रिकेटर बन जाएंगी।
गौरतलब हो कि टीम इंडिया लगातार 3 मैच हार चुकी है और अब उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें टूटती नजर आ रहीं हैं। टीम का अगला मुकाबला 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगा, जो सेमीफाइनल की दौड़ के लिहाज से निर्णायक साबित हो सकता है। टीम और फैंस को उम्मीद है कि भारत वापसी करेगा।
