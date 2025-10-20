Language
    IND W vs ENG W: लगातार तीन हार के बाद भी टीम इंडिया सेमीफाइनल में कैसी पहुंचेगी? समझिए पूरा गणित

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 12:09 AM (IST)

    भारत और इंग्लैंड के मैच के बाद प्वाइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया टीम टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैच खेले हैं और चार में जीत दर्ज की है और एक मैच बारिश की वजह से रद हुआ था। इसके चलते उसके 9 अंक हैं। वहीं, इंग्लैंड ने भी पांच मैच में चार में जीत दर्ज की है और एक मैच बारिश की भेंट चढ़ चुका है। उसके भी 9 अंक हैं। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया का बेहतर नेट रन रेट है। इस लिए इंग्लैंड दूसरे स्थान पर है। 

    इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान मंधाना और कौर।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 20वां मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया। मैच में भारत को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। जीत के साथ ही इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। वहीं, भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। हालांकि, सेमीफाइनल के दरवाजे अभी भी बंद नहीं हुए हैं।

    ऐसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है भारत

    तीसरे नंबर पर मौजूद साउथ अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। उसके 8 अंक हैं। वह पांच में से चार मैच जीत चुकी है। ये तीनों ही टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। अब बात आती है चौथे नंबर पर मौजूद भारतीय टीम की। भारत ने पांच में से दो मैच जीत हैं। वह लगातार तीन मैच गंवा चुकी है। उसके चार अंक है। उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे।

    ऐसे समझें पूरा गणित

    भारतीय टीम का अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ 23 अक्टूबर को होगा। उसके बाद टीम इंडिया 26 अक्टूबर को बांग्लादेश का सामना करेगी। टीम इंडिया अगर अगले दोनों मैच में जीत दर्ज करने में कामयाब होती है तो वह आसानी से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का मुकाबला उनके लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है।

    न्यूजीलैंड के खिलाफ डिसाइडर मुकाबला

    अगर भारत अपने एक और मुकाबला जीतने में असमर्थ रहता है तो उन्हें अन्य नतीजों पर निर्भर रहना होगा। अगर भारत यहां से सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करता है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नेट रन रेट बांग्लादेश से बेहतर हो। क्योंकि, अगर बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका को हरा देता है तो वह भी ग्रुप स्टेज को छह अंकों के साथ समाप्त कर सकते हैं।

    भारत के लिए खुले हैं दरवाजे

    न्यूजीलैंड और श्रीलंका या पाकिस्तान में से कोई एक छह अंकों के साथ अंक तालिका समाप्त कर सकता है लेकिन भारत जीते हुए मैचों की संख्या में आगे होगा। अगर भारत यहां से सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करता है तो उन्हें यह उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे। इसका मतलब यह है कि भारत के लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं।

