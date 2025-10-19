Language
    IND W vs ENG W: भारत ने खुद अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी, सेमीफाइनल की राह में बिछाए शोले; इंग्लैंड की जगह पक्की

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 10:49 PM (IST)

    महिला वर्ल्ड कप के 20वें मैच में भारतीय टीम का सामना इंग्लैंड से हुआ। इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में भारत को 4 रन से हराया। इस हार से भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। भारत के पांच मैच में तीन हार और दो जीत के साथ चार अंक हैं। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।

    इंग्लैंड ने चार रन से जीता मैच। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर में जो हुआ है उस पर भरोसा कर पाना मुश्किल है। एक समय भारत को 53 गेंद में 55 रनों की जरूरत थी और मैच एकदम उनके हाथ में लग रहा था। फिर लिंसी स्मिथ ने मांधना का विकेट निकालकर इंग्लैंड को वापसी की राह दिखाई। दीप्ति ने शानदार पारी खेली लेकिन सोफी एक्लेस्टोन के आखिरी ओवर में अपना विकेट फेंक गईं।

    लॉरेन बेल ने 49वें ओवर की पहली गेंद पर चौका खाने के बाद भी केवल नौ रन दिए। ये मैच भारत ने एकदम अपनी नाक के नीचे से निकलने दिया है। इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में भारत को 4 रन से हराया। इस हार से भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। भारत के पांच मैच में तीन हार और दो जीत के साथ चार अंक हैं।

    इंग्लैंड सेमीफाइनल में

    भारत को जीत के लिए 289 रन का लक्ष्य मिला था। कप्तान हरमनप्रीत कौर के 70 रन और स्मृति मंधान के 88 रन की पारी की बदौलत भारतीय टीम अंत में मैच नहीं जीत पाई। दीप्ति शर्मा ने 50 रन की पारी खेली। आखिरी में भारतीय टीम 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 284 रन ही बना सकी। जीत के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।

    इससे पहले करीब 35 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज हीथर नाइट (109 रन) के तीसरे वनडे शतक की मदद से इंग्लैंड ने आईसीसी महिला विश्व कप के मैच में भारत के खिलाफ आठ विकेट पर 288 रन बनाए। यह इंग्लैंड का भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। यह विश्व कप में भारत के खिलाफ पहली पारी में बनाया सबसे बड़ा स्कोर भी है।

    हीथर ने रचा इतिहास

    हीथर वनडे में शतक बनाने वाली इंग्लैंड की दूसरी सबसे उम्रदराज बल्लेबाज हैं। होलकर स्टेडियम में रविवार को इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमाउंट (22) के आउट होने के बाद मैदान में उतरी नाइट ने कप्तान नैट स्कीवर-ब्रंट (38 रन) के साथ 113 रनों की शतकीय साझेदारी की।

    300वां वनडे खेल रहीं नाइट ने इसके बाद मध्य क्रम के बल्लेबाजों के साथ उपयोगी साझेदारियां की। उन्होंने ने 91 गेंदों पर 15 चौकों व एक छक्के की बदौलत 109 रनों की पारी खेली। 34 साल 297 दिन की उम्र में हीथर इंग्लैंड के लिए वनडे शतक बनाने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई। एमी जोन्स ने 56 रन का योगदान दिया।

    दीप्ति ने हासिल की खास उपलब्धि

    भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 4 विकेट चटाए। वह भारत की तरफ से 150 वनडे विकेट हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज बनीं। वहीं, दुनिया की चौथी गेंदबाज बनीं जिन्होंने वनडे 150 विकेट और 2000 रन बनाए हैं।

