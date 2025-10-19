Language
    IND W vs ENG W: दीप्ति शर्मा का जलवा, बनीं ऐसा करने वाली दुनिया की चौथी और भारत की दूसरी गेंदबाज

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:40 PM (IST)

    इंदौर के होल्कर स्टेडियम में महिला वर्ल्ड कप 2025 के 20वें मुकाबले में भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। इंग्लैंड के खिलाफ दीप्ति ने गेंदबाजी में भारत को पहली सफलता दिलाई और साथ ही अपने वनडे क्रिकेट करियर में एक साथ दो उपलब्धि हासिल की। 

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली विकेट लेकर इतिहास रच दिया। टैमी ब्यूमोन्ट को आउट कर दीप्ति शर्मा ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। उन्होंने एक साथ दो उपलब्धि हासिल की।

    टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम का आगाज शानदार रहा। टैमी ब्यूमोंट और एमी जोन्स ने 73 रन की साझेदारी की। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा ने अपने पहले ही ओवर में भारत को विकेट निकालकर दिया। उन्होंने 16वें ओवर में ब्यूमोंट को बोल्ड कर पवेलियन भेजा।

    दीप्ति ने पूरे किए 150 ODI विकेट

    इसके साथ ही दीप्ति शर्मा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दीप्ति शर्मा ने टैमी ब्यूमोंट को आउट करते ही वनडे करियर में अपने 150 विकेट पूरे किए। भारतीय स्टार स्पिनर वनडे क्रिकेट के इतिहास में 150 विकेट झटकने वाली दुनिया की 10वीं महिला गेंदबाज हैं।

    वहीं, दीप्ति शर्मा दुनिया की केवल चौथी खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने वनडे में 2000 से ज्यादा रन और 150 विकेट हासिल किए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया), स्टेफनी टेलर (वेस्टइंडीज) और मरिजाने कैप (साउथ अफ्रीका) ने हासिल की थी।

    2000 रन और 150 विकेट का डबल पूरा करने वाली खिलाड़ी-

    एलिस पेरी (AUS W): 4414 रन, 166 विकेट
    स्टेफनी टेलर (WI W): 5873 रन, 155 विकेट
    मरिजाने कैप (SA W): 3397 रन, 172 विकेट
    दीप्ति शर्मा (IND W): 2607 रन, 150 विकेट

    ऐसा करने वाली दूसरी भारतीय

    इतना ही नहीं, दीप्ति शर्मा ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वह वनडे क्रिकेट में 150 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज बन गई हैं। उनसे पहले यह कारनामा महान गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने किया था, जिन्होंने 204 मैच में 255 विकेट अपने नाम किए थे।

    वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय महिला गेंदबाज-

    झूलन गोस्वामी – 204 मैचों में 255 विकेट
    दीप्ति शर्मा – 117 मैचों में 151 विकेट
    नीतू डेविड – 97 मैचों में 141 विकेट
    नूशीन अल खदीर – 78 मैचों में 100 विकेट
    राजेश्वरी गायकवाड़ – 64 मैचों में 99 विकेट

    दीप्ति ने चटकाए चार विकेट

    मैच की बात करें तो दीप्ति शर्मा ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 51 रन खर्च किए और चार विकेट चटकाए। इंग्लैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। भारत ने आखिरी के 10 ओवर में 74 रन खर्च किए और पांच विकेट चटकाए।

