ILT20 Final: सैम करन की कप्तानी वाली टीम बनी चैंपियन, 16 साल बाद फाइनल हारी मुंबई इंडियंस

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय लीग टी20 (ILT20) को अपना नया चैंपियन मिल गया है। 4 जनवरी 2025 की रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए ILT20 के फाइनल मुकाबले में सैम करन की कप्तानी वाली डेजर्ट वाइपर्स ने MI एमिरेट्स को 46 रनों से करारी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया।

पिछले दो सीजन में फाइनल मैच में हार झेलने वाली डेजर्ट वाइपर्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम किया। मुंबई की टीम 16 साल में पहली बार फाइनल मैच हारी। ILT20 Final Highlights: कप्तान करन की 'विराट' पारी इंटरनेशनल टी20 लीग (ILT20 Final Highlights Desert Vipers V MI Emirates) के फाइनल का दबाव अक्सर बड़ी टीमों को बिखेर देता है, लेकिन कप्तान सैम करन ने ऐसा होने नहीं दिया। फाइनल मैच में पहले बैटिंग करने उतरी डेजर्ट वाइपर्स की शुरुआत सधी हुई रही, लेकिन सैम करन ने मैदान पर आते ही मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने महज 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 74 रनों की आतिशी पारी खेली। यह उनके ILT20 करियर का सर्वोच्च स्कोर भी है।

मैक्स होल्डन (41) के साथ उनकी 89 रनों की साझेदारी ने मैच का रुख वाइपर्स की ओर मोड़ दिया। अंत में डैन लॉरेंस की तेज पारी की बदौलत वाइपर्स ने 4 विकेट खोकर 182 रन का स्कोर खड़ा किया। ताश के पत्तों की तरह ढहा मुंबई का किला 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी MI एमिरेट्स की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने पावरप्ले में ही दो बड़े झटके देकर मुंबई के खेमे में खलबली मचा दी। मध्यक्रम में शाकिब अल हसन और कीरोन पोलार्ड ने टिकने की कोशिश जरूर की, लेकिन खुजैमा तनवीर और उस्मान तारिक की कसी हुई गेंदबाजी ने रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया।