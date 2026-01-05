Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ILT20 Final: सैम करन की कप्तानी वाली टीम बनी चैंपियन, 16 साल बाद फाइनल हारी मुंबई इंडियंस

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:22 AM (IST)

    ILT20 Final Desert Vipers: डेजर्ट वाइपर्स ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में MI एमिरेट्स को 46 रनों से हराकर अंतरराष्ट्रीय लीग टी20 (ILT20) का ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    डेजर्ट वाइपर्स ने MI एमिरेट्स को हराकर पहली बार जीता ILT20 का खिताब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय लीग टी20 (ILT20) को अपना नया चैंपियन मिल गया है। 4 जनवरी 2025 की रात दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए ILT20 के फाइनल मुकाबले में सैम करन की कप्तानी वाली डेजर्ट वाइपर्स ने MI एमिरेट्स को 46 रनों से करारी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया।

    पिछले दो सीजन में फाइनल मैच में हार झेलने वाली डेजर्ट वाइपर्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम किया। मुंबई की टीम 16 साल में पहली बार फाइनल मैच हारी।

    ILT20 Final Highlights: कप्तान करन की 'विराट' पारी

    इंटरनेशनल टी20 लीग (ILT20 Final Highlights Desert Vipers V MI Emirates) के फाइनल का दबाव अक्सर बड़ी टीमों को बिखेर देता है, लेकिन कप्तान सैम करन ने ऐसा होने नहीं दिया। फाइनल मैच में पहले बैटिंग करने उतरी डेजर्ट वाइपर्स की शुरुआत सधी हुई रही, लेकिन सैम करन ने मैदान पर आते ही मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने महज 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 74 रनों की आतिशी पारी खेली। यह उनके ILT20 करियर का सर्वोच्च स्कोर भी है।

    मैक्स होल्डन (41) के साथ उनकी 89 रनों की साझेदारी ने मैच का रुख वाइपर्स की ओर मोड़ दिया। अंत में डैन लॉरेंस की तेज पारी की बदौलत वाइपर्स ने 4 विकेट खोकर 182 रन का स्कोर खड़ा किया।

    ताश के पत्तों की तरह ढहा मुंबई का किला

    183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी MI एमिरेट्स की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने पावरप्ले में ही दो बड़े झटके देकर मुंबई के खेमे में खलबली मचा दी। मध्यक्रम में शाकिब अल हसन और कीरोन पोलार्ड ने टिकने की कोशिश जरूर की, लेकिन खुजैमा तनवीर और उस्मान तारिक की कसी हुई गेंदबाजी ने रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया।

    डेविड पेन ने निचले क्रम को समेटते हुए मुंबई की पारी को 136 रनों पर ही रोक दिया। पूरी टीम 18.3 ओवरों में ऑल आउट हो गई और वाइपर्स ने 46 रनों की बड़ी जीत के साथ ट्रॉफी अपने नाम कर ली। 

    यह भी पढ़ें- न्यूजीलैंड को लगा तगड़ा झटका, टी20 वर्ल्ड कप से पहले चोटिल हुए तूफानी गेंदबाज का खेलना हुआ मुश्किल

    यह भी पढ़ें- जेसन होल्डर ने फेंकी ऐसी गेंद पूरी दुनिया में हो रही चर्चा, आसान नहीं है फेंकना, देखें Video