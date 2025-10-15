SA vs PAK 1st Test: स्पिनर्स का चला जादू, पाकिस्तान ने अफ्रीका को रौंदकर दर्ज की धांसू जीत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। SA vs PAK 1st Test Match Report: पाकिस्तान ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 93 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। इसी के साथ पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका की लगातार 10 मैचों की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। यह जीत पाकिस्तान के लिए यादगार रही, खासकर एक ऐसी पिच पर जहां स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला था।

277 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम चौथी पारी में संघर्ष के बावजूद पूरी तरह ढह गई। इससे पहले गद्दाफी स्टेडियम में किसी भी टीम ने इतना बड़ा लक्ष्य कभी हासिल नहीं किया था। SA vs PAK 1st Test: पाकिस्तान ने जीता पहला टेस्ट मैच का रुख पाकिस्तान के पक्ष में उनके स्पिनरों और तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के शानदार प्रदर्शन से पूरी तरह पलट गया। आखिरी दिन सुबह साजिद खान और नोमान अली ने तेजी से विकेट चटकाकर दक्षिण अफ्रीका की टॉपऑर्डर की रीढ़ तोड़ दी। रयानरिकेल्टन और डेवाल्डब्रेविस जैसी युवा जोड़ी ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन स्पिनरों की सटीक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सके।

लंच के बाद सेनुरनमुथुस्वामी को एलबीडब्ल्यू कर नोमान अली ने दक्षिण अफ्रीका को और संकट में डाल दिया। टीम 144/7 पर सिमटती नजर आई। काइलवेर्रेन और साइमनहार्मर ने थोड़ी देर तक संघर्ष किया, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा।

WTC Points Table में हुआ बदलाव हाल ही में पाकिस्तान की टीम ने विश्व टेस्टचैंपियनशिप (WTC) साइकिल में अपना पहला मैच खेला और कप्तान शान मसूद की अगुवाई में जीत हासिल कर ली। इस शानदार शुरुआत के साथ ही पाकिस्तान ने पॉइंट्सटेबल में लंबी छलांग लगाई है और सीधे दूसरे स्थान पर कब्ज़ा जमा लिया है। उनका जीत प्रतिशत (PCT) 100 है, क्योंकि उनके पास 12 अंक हैं।