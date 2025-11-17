Ranji Trophy Round Up: दिल्ली की लचर गेंदबाजी के विरुद्ध लगे चार शतक, नीतीश रेड्डी ने जमाया सैकड़ा
रणजी ट्रॉफी में दिल्ली क्रिकेट टीम का बुरा प्रदर्शन फिर देखने को मिला है। राजस्थान के खिलाफ मैच में दिल्ली की गेंदबाज बेअसर साबित हुए। राजस्थान ने अपनी पहली पारी में 570 रन बनाकर घोषित कर दी।
नई दिल्ली, जेएनएन: राजस्थान के राजसमंद में दिल्ली और राजस्थान के बीच रणजी ट्रॉफी के ग्रुप डी के मुकाबले में दूसरे दिन भी राजस्थान के बल्लेबाजों के आगे दिल्ली के गेंदबाज बेबस दिखे। दिल्ली की लचर गेंदबाजी के विरुद्ध जहां पहले दिन राजस्थान के सचिन यादव (130) और कुनाल सिंह राठौर (102) ने शतक लगाए थे। वहीं, दूसरे दिन कप्तान महिपाल लोमरोर (128 नाबाद) और कार्तिक शर्मा (120) की शतकीया पारी खेलकर दिल्ली के लिए जम्मू कश्मीर से हार के बाद इस मैच में भी वापसी मुश्किल कर दी।
पहले दिन तीन विकेट लेने वाले दिल्ली के सिमरजीत सिंह दूसरे दिन कोई सफलता हासिल नहीं कर सके। हालांकि, नवदीप सैनी ने जरूर दो विकेट लिए। जवाब में दूसरे दिन स्टंप्स तक दिल्ली ने बिना विकेट खोए आठ रन बना लिए। हालांकि, अभी उसे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करना है।
तमिलनाडु का विशाल स्कोर
इधर कोयंबटूर में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध तमिलनाडु ने पहली पारी में 455 रन बनाए। इसमें इंद्रजीत ने 149 और सी आंद्रे सिद्धार्थ ने 121 रन की शतकीय पारी खेली। उत्तर प्रदेश के कार्तिक यादव ने पांच और कुणाल त्यागी ने दो विकेट लिए। जवाब में उत्तर प्रदेश की टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर 87 रन बना लिए। अभिषेक गोस्वामी 54 रन बनाकर क्रीज पर थे।
रेड्डी के शतक से आंध्र का दबदबा
जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में आंध्र ने झारखंड को करारा जवाब दिया। दूसरे दिन सोमवार को झारखंड अपनी पहली पारी में 328 रन बनाकर सिमट गई। साहिल राज ने जुझारू अर्धशतक (50) जड़ा। आंध्र की ओर से केवी शशिकांत और सौरभ कुमार ने चार-चार विकेट लिए। जवाब में आंध्र ने अभिषेक रेड्डी के नाबाद शतक (103) की बदौलत स्टंप्स तक दो विकेट पर 224 रन बना लिए। श्रीकर भरत (51) और शेख रशीद (58) ने भी अहम अर्धशतकीय पारियां खेलीं। झारखंड को अनकुल राय और मनीषी ने एक-एक सफलता दिलाई।
बंगाल ने असम पर शिकंजा कसा
कल्याणी में बंगाल ने गेंदबाजों के बूते असम की पहली पारी 200 रनों पर समेटने के बाद बल्लेबाजों के दम पर दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। इस तरह से उसकी असम पर 67 रनों की बढ़त हो गई है। कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने 66, शकीर हबीब गांधी ने 58 व अनुस्तूप मजुमदार ने 43 रनों की पारी खेली, वहीं शाहबाज अहमद 61 रन व सुमंत गुप्ता 25 रन पर क्रीज पर थे। बंगाल के लिए मोहम्मद शमी व सूरज सिंधू जायसवाल ने तीन-तीन विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद कैफ ने दो विकेट लिए।
छत्तीसगढ़ ने 585 रन पर घोषित की पारी
नादौन में छत्तीसगढ़ ने अपनी पहली पारी 585 रनों पर घोषित की। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक हिमाचल ने एक विकेट पर 37 रन बना लिए थे। सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ ने 319 रनों से आगे खेलना शुरू किया और 152 ओवर में छह विकेट पर 585 रन बनाकर पारी घोषित की। छत्तीसगढ़ के एजी तिवारी ने 162, मयंक वर्मा ने 112 और संजीत देसाई ने 84 रनों की पारी खेली, जबकि अमनदीप खरे 101 रन बनाकर नाबाद रहे।
