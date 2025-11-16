RANJI TROPHY: झारखंड ने शरनदीप सिंह के शतक की बदौलत आंध्र के खिलाफ पहले दिन बनाए 259 रन

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड के जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम में रविवार से शुरू हुए रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप-ए के मुकाबले में झारखंड ने आंध्र के खिलाफ पहले दिन सधी हुई शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज शरनदीप सिंह की शानदार शतकीय पारी के दम पर झारखंड ने दिन के खेल का समापन छह विकेट के नुकसान पर 259 रन के स्कोर पर किया।

दिन के खेल की समाप्ति तक, अनकुल राय 5 रन और साहिल राज 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। इससे पहले, झारखंड के कप्तान विराट सिंह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।

हालांकि, टीम को शुरूआत में ही कुछ झटके लगे। पहले विकेट के तौर पर शिखर मोहन (16) 28 रन के स्कोर पर आउट हो गए। उन्हें केवी शशिकांत ने विकेट के पीछे श्रीकर भरत के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा।

इसके बाद कुमार कुशाग्र भी बड़ी पारी नहीं खेल सके और 17 रन बनाकर सौरभ कुमार की गेंद पर कैच आउट हो गए। तब झारखंड की टीम 73 रन पर दो विकेट गिरने के बाद दबाव में आ गई थी, लेकिन शरनदीप सिंह ने कप्तान विराट सिंह (41) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 78 रनों की साझेदारी की और टीम को इस संकट से उबारा।

हालांकि, शशिकांत ने विराट को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद शरनदीप ने एक छोर संभालते हुए आदित्य सिंह (29) के साथ चौथे विकेट के लिए 62 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। शरनदीप ने इस दौरान धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया।

उन्होंने 209 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौकों की मदद से 115 रनों की शानदार पारी खेली। जब झारखंड को एक मजबूत स्कोर की उम्मीद थी, तभी सौरभ कुमार ने शरनदीप को भरत के हाथों कैच कराकर उनकी पारी का अंत किया।

शरनदीप के आउट होने के बाद आदित्य और फिर रोबिन मिंज (19) भी जल्दी पवेलियन लौट गए, जिससे झारखंड का स्कोर 244 रन पर छह विकेट हो गया। आंध्र की तरफ से केवी शशिकांत सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 50 रन देकर तीन विकेट हासिल किए।