Ranji Trophy Round Up: राजस्थान के आगे भी कमजोर दिखी दिल्ली, करुण नायर ने शानदार पारी खेल कर्नाटक को किया मजबूत

जेएनएन, नई दिल्ली: राजसमंद में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में सचिन यादव (130) और कुणाल सिंह (103) के शतकों की बदौलत राजस्थान ने दिल्ली के विरुद्ध पहले दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 263 रन बना लिए। जम्मू एवं कश्मीर से हार के बाद अब राजस्थान के सामने भी दिल्ली के गेंदबाज बेदम दिख रहे हैं। हालांकि सिमरजीत ने 56 रन देकर चार विकेट लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इधर कोयंबटूर में उत्तर प्रदेश के विरुद्ध तमिलनाडु के बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया और पहले दिन पांच विकेट पर 282 रन बना लिए। उत्तर प्रदेश के आकिब खान और कुनाल त्यागी ने 2-2 विकेट लिए। जम्मू और कश्मीर ने कसा शिकंजा जम्मू जम्मू और कश्मीर की टीम ने 170 रन पर आउट होने के बाद 88 रन तक हैदराबाद के छह विकेट चटकाकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत रखी है। मैच के शुरुआती दिन 16 विकेट गिरे। जम्मू कश्मीर के आकिब नबी ने 30 रन देकर तीन विकेट चटकाए। हैदराबाद के गेंदबाज कार्तिकेय काक और तनय त्यागराजन ने भी तीन-तीन विकेट लिए।

इधर छत्तीसगढ़ ने हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध स्टंप्स तक तीन विकेट पर 319 रन बनाए। इसमें अनुज तिवारी ने 162 रन की पारी खेली। शरनदीप के शतक से झारखंड की ठोस शुरुआत जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में झारखंड ने आंध्र के विरुद्ध शरनदीप सिंह के(115 रन) की बदौलत पहले दिन 87 ओवर में छह विकेट खोकर 259 रन बनाए। शरनदीप ने कप्तान विराट सिंह (41) के साथ 78 रनों की साझेदारी की। आदित्य सिंह (29) के साथ भी 62 रन जोड़े। शरनदीप ने 209 गेंदों की पारी में 16 चौके लगाए। आंध्र के लिए केवी शशिकांत ने तीन और सौरभ कुमार ने दो विकेट लिए।

बंगाल के गेंदबाजों ने दिखाया दम बंगाल ने 194 रनों पर असम के आठ विकेट गिरा दिए। सूरज सिंधु जायसवाल ने तीन और मोहम्मद शमी व मोहम्मद कैफ ने दो-दो विकेट लिए। असम के लिए स्वरूपम पुरकायस्थ ने सर्वाधिक 62 रन बनाए। कप्तान सुमित घाडीगांवकर 48 रन बनाकर नाबाद हैं। इधर देहरादून में गुजरात ने उत्तराखंड के विरुद्ध सात विकेट पर 318 रन बना लिए। जयमीत पटेल (100), अभिषेक देसाई (99) रन की पारी खेली। उत्तराखंड के मयंक मिश्रा और जगमोहन नागरकोटी ने तीन-तीन विकेट लिए।