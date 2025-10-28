राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (5/38) व स्पिनर शाहबाज अहमद (3/60) ने घातक गेंदबाजी कर बंगाल को गुजरात पर 141 रनों की शानदार जीत दिला दी। बंगाल ने मंगलवार को ईडन गार्डेंस स्टेडियम में मैच के चौथे व अंतिम दिन अपनी दूसरी पारी आठ विकेट 214 रनों पर घोषित की।

गुजरात को जीत के लिए 327 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था। उसकी दूसरी पारी 185 रनों पर सिमट गई। शमी ने भी पहली पारी में तीन विकेट लिए थे। बंगाल की रणजी के वर्तमान सत्र में यह लगातार दूसरी जीत है। उस मैच के नायक मोहम्मद शमी रहे थे, जिन्होंने कुल सात विकेट चटकाए थे।

शमी ने इस शीर्ष घरेलू प्रतियोगिता में अब तक दो मैच में 68 ओवर में 15 विकेट चटकाकर अपनी फार्म और फिटनेस साबित की है और टीम के लिए दावा भी पेश कर दिया है। यह तेज गेंदबाज पिछली बार चैंपियन्स ट्रॉफी में भारत की ओर से खेला था लेकिन पांच मैच के इंग्लैंड के टेस्ट दौरे के लिए टीम का हिस्सा नहीं था।

मैच के बाद शमी ने कहा, मैं काफी मेहनत की है और हर खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहता है और मैं फिर से ऐसा करने के लिए तैयार हूं। फिट रहना और भारतीय टीम के लिए उपलब्ध रहना ही मेरा फोकस है। मैदान पर मैं अच्छा प्रदर्शन करता रहूंगा, बाकी चयनकर्ताओं के ऊपर है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शमी को टीम में शामिल नहीं करने पर मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे शमी के फिटनेस की जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र ने चंडीगढ़ को हराया तेज गेंदबाजों मुकेश चौधरी और रामकृष्ण शेखर घोष के चार-चार विकेट से महाराष्ट्र ने रणजी ट्राफी ग्रुप बी मैच के चौथे और अंतिम दिन मंगलवार को चंडीगढ़ को 144 रन से हरा दिया। महाराष्ट्र के 464 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चंडीगढ़ की टीम मंगलवार को एक विकेट पर 129 रन से आगे खेलने उतरी और 94.1 ओवर में 319 रन पर आलआउट हो गई।

लक्ष्य हासिल करने के लिए चंडीगढ़ को अपने शीर्ष बल्लेबाजों से कुछ बड़ी पारियों की उम्मीद थी लेकिन आरंभिक बल्लेबाज अर्जुन आजाद (168) के अलावा उसका कोई बल्लेबाज शतक नहीं बना पाया। खराब गेंदबाजी से दिल्ली को बांटने पड़े अंक दिल्ली के कमजोर स्पिन आक्रमण ने उनके बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन पर पानी फेर दिया और मेजबान टीम हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध मंगलवार को रणजी ट्राफी ग्रुप डी के अपने मैच में पूरे अंक हासिल करने में विफल रही। इस ड्रॉ मैच में पहली पारी की बढ़त के आधार पर दिल्ली को हालांकि तीन अंक मिले जबकि हिमाचल को एक अंक से संतोष करना पड़ा।