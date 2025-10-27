नई दिल्ली, जेएनएन। महाराष्ट्र के ओपनर पृथ्वी शॉ ने सोमवार को रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी मुकाबले में चंडीगढ़ के विरुद्ध 141 गेंदों में दोहरा शतक जड़ इतिहास रच दिया। यह रणजी ट्रॉफी में तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक है।

सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड तन्मय अग्रवाल के नाम हैं, जिन्होंने 2024 में अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध 119 गेंदों में 200 रन बनाए थे। उनके बाद रवि शास्त्री हैं, जिन्होंने 1985 में बड़ौदा के विरुद्ध 123 गेंदों में ये उपलब्धि दर्ज की थी।

इस सत्र में मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र की ओर से खेल रहे शा ने 156 गेंदों में 222 रनों की पारी खेली, जिससे महाराष्ट्र की टीम ने चंडीगढ़ को 464 रन का लक्ष्य दिया। सोमवार को तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक चंडीगढ़ ने एक विकेट पर 129 रन बना लिए थे। मनन वोहरा 53 और अर्जुन आजाद 63 रन पर खेल रहे थे।

पृथ्वी की 156 गेंद में 29 चौकों और पांच छक्कों से 222 रन की पारी की बदौलत दूसरी पारी सिर्फ 52 ओवर में तीन विकेट पर 359 रन बनाकर घोषित की। पृथ्वी का महाराष्ट्र के लिए यह पहला रणजी शतक है। उन्होंने सिर्फ 72 गेंद में अपना 14वां प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया।

ढुल-दोसेजा ने दिल्ली को दिलाई बढ़त दिल्ली ने यश ढुल की 59 गेंद में 70 रन की आकर्षक पारी और आयुष दोसेजा की 62 रन की अविजित पारी से हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मैच के तीसरे दिन सोमवार को कुल बढ़त 329 रन तक पहुंचा दी।

खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी खत्म कर दिया गया। दिल्ली ने ढुल और दोसेजा के बीच 19.3 ओवर में 125 रन की साझेदारी की बदौलत दूसरी पारी में 32 ओवर में चार विकेट पर 196 रन बना लिए। दिल्ली ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश को पहली पारी में 297 रन पर समेट कर पहली पारी में 133 रन की बढ़त हासिल कर ली थी। अनुभवी तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने 52 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि युवा मनी ग्रेवाल ने 47 रन देकर दो विकेट झटके।

उप्र की जीत में वर्षा की बाधा, करन व आराध्य ने जड़ा शतक घरेलू मैदान ग्रीन पार्क में ओडिशा के खिलाफ जीत की ओर बढ़ रहे उप्र के कदम सोमवार को वर्षा ने रोक दिए। बारिश के कारण मैच के तीसरे दिन कुल 42 ओवर का खेल ही हो सका। इसमें उप्र ने कप्तान करन शर्मा (121) व आराध्य यादव (101 रिटायर्ड हर्ट) की पारियों की बदौलत छह विकेट के नुकसान पर 380 रन बनाकर ओडिशा पर शिकंजा कस लिया है।

पहली पारी में उप्र ने ओडिशा पर 137 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले दूसरे दिन ओडिशा के 243 रनों के जवाब में उप्र ने पहली पारी में 19 रन की बढ़त हासिल की थी। अब मंगलवार को मैच के चौथे व अंतिम दिन उप्र पहले सत्र में तेजी से रन बनाकर ओडिशा को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर सकती है।

बंगाल की गुजरात पर मजबूत पकड़ स्पिनर शाहबाज अहमद (6/34) की घातक गेंदबाजी के बाद कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (54) की उम्दा बल्लेबाजी के बल पर बंगाल ने गुजरात पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। ईडन में मैच के तीसरे दिन गुजरात की पहली पारी 167 रनों पर सिमट गई, जिसके बाद बंगाल ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 170 रन बना लिए हैं।