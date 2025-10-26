रणजी ट्रॉफी का सबसे छोटा मैच, 90 ओवर में गिरे 32 विकेट और 2 हैट्रिक; रियान पराग की टीम को मिली शिकस्त
रणजी राउंड के दूसरे राउंड में असम और सर्विसेज के बीच सिर्फ 90 ओवरों में ही मैच खत्म हो गया। इस दौरान 2 हैट्रिक और कुल 32 विकेट गिरे। सर्विसेज ने असम को हराकर 8 विकेट से मुकाबला जीता। मैच में 359 रन बने।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में शनिवार को तिनसुकिया में एक ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में केवल 90 ओवर फेंके गए। इस दौरान 32 विकेट गिरे, जिसमें दो हैट्रिक शामिल रहे। मैच में कुल 359 रन बने। यह रणजी ट्रॉफी के इतिहास का सबसे कम गेंदों (540 गेंद) में खत्म होने वाला मैच बन गया।
इससे पहले 1961-62 सीजन में दिल्ली और रेलवे के बीच 547 गेंद में मैच खत्म हुआ था, जिसमें 221 रन बने थे। सबसे छोटा समय वाला रणजी मैच हालांकि, समय के हिसाब से रणजी ट्रॉफी का सबसे छोटा मैच 4 नवंबर 1934 को मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था। वह मैच सिर्फ 100.5 ओवर में पहले ही दिन खत्म हो गया था।
तिनसुकिया में रचा गया इतिहास
इस मैच की बात करें तो तिनसुकिया मैदान पर 25 साल बाद रणजी ट्रॉफी मैच आयोजित हुआ। पहले ही दिन 25 विकेट गिरे। असम की बल्लेबाजी पूरी तरह ढह गई। पहले दिन वो सिर्फ 17.2 ओवरों में 103 रन पर ढेर हो गए। इसके जवाब में सर्विसेज की टीम 108 रन पर ढेर हो गई।
सर्विसेज ने दर्ज की जीत
दूसरी पारी में असम की टीम 29.3 ओवर में 75 रन पर सिमट गई। इसके बाद सर्विसेज ने 13.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर आठ विकेट से शानदार जीत दर्ज की। पहले दिन सर्विसेज के बाएं हाथ के स्पिनर अर्जुन शर्मा ने सीजन की पहली हैट्रिक ली। इसके बाद उनके साथी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहित जंग्रा ने दूसरी हैट्रिक ली।
दो गेंदबाजों ने ली हैट्रिक
यह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक ही पारी में दो गेंदबाजों ने हैट्रिक ली। इससे पहले 1963 में जोगिंदर सिंह राव ने सर्विसेज के लिए एक ही पारी में दो हैट्रिक ली थीं। वे ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय हैं।
90 ओवर में समाप्त हुआ मैच
वहीं, असम के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी शुरू की और पहले ओवर में दो विकेट लिए। उन्होंने 5 विकेट झटके और एक समय हैट्रिक के करीब पहुंच गए। हालांकि, वह चूक। सर्विसेज की बल्लेबाजी भी जल्दी सिमटी, लेकिन उन्होंने पहली पारी में मामूली बढ़त हासिल की। दोनों टीमें 47 ओवर में चाय के समय तक अपनी-अपनी पहली पारी खत्म कर चुकी थीं। इसके बाद 90 ओवर में ही पूरा मैच खत्म हो गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।