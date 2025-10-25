Language
    Ranji Trophy Round-2: एक टीम के 2 खिलाड़ियों की हैट्रिक, असम-सर्विसेज मैच में गिरे कुल 25 विकेट; रहाणे-ऋतुराज का शतक

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:27 PM (IST)

    तिनसुकिया में लगभग 25 साल बाद क्रिकेट की वापसी के साथ रिकॉर्ड तोड़ पहले दिन कुल 25 विकेट गिरे। सर्विसेज के बाएं हाथ के स्पिनर अर्जुन शर्मा ने हैट्रिक ली और पहली पारी में पांच विकेट लिए। इसके बाद मोहित जांगड़ा ने लगातार तीन विकेट लेकर अपने साथी की बराबरी की।

    रणजी ट्रॉफी का राउंड-2

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सर्विसेज के गेंदबाज अर्जुन शर्मा और मोहित जांगड़ा ने असम के खिलाफ एक ही पारी में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। भारतीय टीम से बाहर चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ (116), अजिंक्य रहाणे (118 रिटायर्ड हर्ट) और करुण नायर (86) ने अपनी-अपनी टीमों को मुश्किल से उबारा। जबकि 36 वर्षीय रवींद्र जडेजा सौराष्ट्र के लिए वापसी करते हुए पहली पारी में केवल 36 रन ही बना सके।

    दो गेंदबाजों की हैट्रिक

    मजे की बात यह रही कि असम और सर्विसेज के मैच में पहले दिन कुल 25 विकेट गिरे। साथ ही साथ ही एक ही टीम के दो गेंदबाजों ने हैट्रिक जमाई। तिनसुकिया में लगभग 25 साल बाद क्रिकेट की वापसी के साथ रिकॉर्ड तोड़ पहले दिन कुल 25 विकेट गिरे। सर्विसेज के बाएं हाथ के स्पिनर अर्जुन शर्मा ने हैट्रिक ली और पहली पारी में पांच विकेट लिए। इसके बाद मोहित जांगड़ा ने लगातार तीन विकेट लेकर अपने साथी की बराबरी की। प्रथम श्रेणी मैच की एक पारी में दो हैट्रिक एक दुर्लभ घटना है।

    रियान पराग के पांच विकेट

    असम ने कप्तान रियान पराग के पांच विकेट और राहुल सिंह के चार विकेट की बदौलत टीम ने वापसी की। 108 रन पर आउट होने के बावजूद, सर्विसेज ने इरफान खान के नाबाद 51 रनों की बदौलत पांच रनों की मामूली बढ़त हासिल की। दिन का खेल खत्म होने तक असम ने 51 रनों की बढ़त तो ले ली थी, लेकिन अपनी दूसरी पारी में पांच विकेट भी गंवा दिए थे।

    महत्वपूर्ण जानकारी-

    विमल खुमार और पॉल के शतकों से तमिलनाडु ने नागालैंड पर दबदबा बनाया
    गायकवाड़ के शतक से महाराष्ट्र ने चंडीगढ़ के खिलाफ 313 रन बनाए
    मध्य प्रदेश के खिलाफ सौराष्ट्र के लिए रवींद्र जडेजा ने 36 रन बनाए
    हरनूर सिंह ने केरल के खिलाफ पंजाब के लिए शतक बनाया
    करुण नायर ने गोवा के खिलाफ अर्धशतक जड़कर कर्नाटक को संकट से उबारा
    असम और सर्विसेज के मैच में गिरे कुल 25 विकेट, दो हैट्रिक शामिल

    रणजी राउंड-2 पहले दिन के स्टंप्स तक स्कोर-

    एलिट ग्रुप-

    बड़ौदा 79 ओवर में 230/6 बनाम आंध्र
    बंगाल 72 ओवर में 244/7 बनाम गुजरात
    पंजाब 87 ओवर में 240/6 बनाम केरल
    तमिलनाडु 90 ओवर में 399/2 बनाम नागालैंड
    हैदराबाद 70 ओवर में 255/1 बनाम पांडिचेरी
    हरियाणा 39 ओवर में 155/8 बनाम त्रिपुरा 126 ऑल आउट
    रेलवे 89 ओवर में 233/4 बनाम उत्तराखंड
    महाराष्ट्र 313 बनाम चंडीगढ़
    दिल्ली 86 ओवर में 306/4 बनाम हिमाचल प्रदेश
    सौराष्ट्र 82.3 ओवर में 258/8 बनाम मध्य प्रदेश
    जम्मू और कश्मीर 24 ओवर में 66/2 बनाम राजस्थान 152 ऑल आउट
    उत्तर प्रदेश 7 ओवर में 17/0 बनाम ओडिशा 243 ऑल आउट
    मुंबई 84 ओवर में 251/5 बनाम छत्तीसगढ़
    असम पहली पारी 103 ऑल आउट, दूसरी पारी 21 ओवर में 56/5 बनाम सर्विसेज 108 ऑल आउट
    कर्नाटक 69 ओवर में 222/5 बनाम गोवा
    झारखंड 38 ओवर में 119/0 बनाम विदर्भ

    प्लेट ग्रुप-

    सिक्किम 87 ओवर में 310/6 बनाम मेघालय
    मणिपुर 90 ओवर में 300/5 बनाम बिहार
    अरुणाचल प्रदेश 187 ऑल आउट बनाम मिजोरम 25 ओवर 106/1

    नहीं चला जडेजा का बल्ला

    रवींद्र जडेजा की घरेलू क्रिकेट में वापसी रंग नहीं ला सकी और राजकोट में मध्य प्रदेश के खिलाफ 36 रन पर आउट हो गए। कार्तिकेय ने चिराग जानी (82) को भी शतक से दूर रखा और दिन का खेल खत्म होने तक 84 रन देकर चार विकेट लिए। उनके इस स्पैल ने सौराष्ट्र के स्कोर को 204/4 से 258/8 तक पहुंचा दिया।