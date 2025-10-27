Prithvi Shaw ने 20 महीने बाद ठोका शतक, Ranji Trophy में पंत का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तबाह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Prithvi Shaw Century: भारतीय टीम से बाहर चल रहे ओपनर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने अपनी पुरानी फॉर्म में वापसी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए उन्होंने रणजी ट्रॉफी के मैच में चंडीगढ़ के खिलाफ शतक ठोका। पहली पारी में 8 रन पर आउट होने के बाद दूसरी पारी में पृथ्वी ने शानदार शतकीय पारी खेली।

