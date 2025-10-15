स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पृथ्‍वी शॉ का महाराष्‍ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी डेब्‍यू शर्मनाक रहा। भारतीय टीम में वापसी की कोशिश में जुटे शॉ केरल के खिलाफ बिना खाता खोले ही आउट हो गए। एमडी नीधीश ने पारी की चौथी गेंद पर शॉ को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया।

वैसे, महाराष्‍ट्र के बल्‍लेबाजों का केरल के गेंदबाजों के खिलाफ प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टॉप ऑर्डर के तीन बल्‍लेबाज बिना खाता खोले आउट हुए। फिर कप्‍तान अंकित बावने का नाम भी इस लिस्‍ट में शामिल हो गया। इस तरह महाराष्‍ट्र के कुल 4 बल्‍लेबाज शून्‍य पर आउट हुए।