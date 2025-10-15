Language
    Ranji Trophy: पृथ्‍वी शॉ का रणजी ट्रॉफी में डेब्‍यू रहा 'जीरो', तीन और बल्‍लेबाज भी नहीं खोल सके खाता

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:20 PM (IST)

    पृथ्‍वी शॉ का महाराष्‍ट्र की तरफ से रणजी ट्रॉफी डेब्‍यू बेहद खराब रहा। वह बिना खाता खोले आउट हुए। एमडी नीधीश ने शॉ को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया। महाराष्‍ट्र के बल्‍लेबाज केरल के गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए नजर आए। महाराष्‍ट्र के कुल चार बल्‍लेबाज बिना खाता खोले आउट हुए। रुतुराज गायकवाड़ ने संकटमोचक की भूमिका निभाई और टीम को सम्‍मानजनक स्‍कोर तक पहुंचाया।

    पृथ्‍वी शॉ बिना खाता खोले पवेलियन लौटे

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पृथ्‍वी शॉ का महाराष्‍ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी डेब्‍यू शर्मनाक रहा। भारतीय टीम में वापसी की कोशिश में जुटे शॉ केरल के खिलाफ बिना खाता खोले ही आउट हो गए। एमडी नीधीश ने पारी की चौथी गेंद पर शॉ को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट किया।

    वैसे, महाराष्‍ट्र के बल्‍लेबाजों का केरल के गेंदबाजों के खिलाफ प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टॉप ऑर्डर के तीन बल्‍लेबाज बिना खाता खोले आउट हुए। फिर कप्‍तान अंकित बावने का नाम भी इस लिस्‍ट में शामिल हो गया। इस तरह महाराष्‍ट्र के कुल 4 बल्‍लेबाज शून्‍य पर आउट हुए।

    महाराष्‍ट्र ने अपने शीर्ष तीन विकेट शून्‍य के स्‍कोर पर गंवा दिए थे। फिर 5 रन का इजाफा हुआ और कप्‍तान अंकित बावने भी पवेलियन लौट गए।

    गायकवाड़ बने संकटमोचक

    महाराष्‍ट्र की पारी को संभालने का काम रुतुराज गायकवाड़ ने किया। उन्‍होंने 151 गेंदों में 11 चौके की मदद से 91 रन बनाए। ईडन एपल टॉम ने एलबीडब्‍ल्‍यू आउट करके गायकवाड़ की पारी का अंत किया। इसके अलावा जलज सक्‍सेना भी अर्धशतक चूक गए। सक्‍सेना ने 106 गेंदों में चार चौके की मदद से 49 रन बनाए।

    महाराष्‍ट्र ने इन दो बल्‍लेबाजों के उपयोगी योगदान के दम पर पहले दिन स्‍टंप्‍स तक 59 ओवर में 7 विकेट खोकर 179 रन बनाए। विक्‍की ओस्‍तवाल (10*) और रामकृष्‍ण घोष (11*) रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं।

    केरल की तरफ से एमडी नीधीश सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्‍होंने 15 ओवर में पांच मेडन सहित 42 रन देकर चार विकेट झटके। नेदुमंकुजी बेसिल को दो विकेट मिले। ईडन एपल टॉम के खाते में एक विकेट आया।

