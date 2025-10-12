Language
    14 वर्षीय वैभव बने बिहार रणजी के उप-कप्तान, हरफनमौला शकीबुल गनी को सौंपी गई कमान

    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:33 PM (IST)

    वैभव सूर्यवंशी को बिहार रणजी टीम का बनाया गया उप-कप्तान। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। आईपीएल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके चर्चा में आए समस्तीपुर के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को बिहार रणजी टीम का उप-कप्तान बनाया गया। वैभव बिहार रणजी के इतिहास में सबसे कम उम्र के उप-कप्तान होंगे। रविवार को पहले दो मैचों के लिए घोषित की गई 15 सदस्यी टीम की कमान हरफनमौला शकीबुल गनी को सौंपी गई है।

    टीम में चार नए चेहरों को स्थान दिया गया है। भास्कर दुबे, अर्णव किशोर, सचिन कुमार और खालिद आलम पहली बार रणजी टीम का हिस्सा होंगे। पिछले सत्र में खराब प्रदर्शन के कारण बिहार की टीम एलीट से प्लेट ग्रुप में है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 15 अक्टूबर से बिहार का अरुणाचल प्रदेश से चार दिवसीय मुकाबला होगा।

    अरुणाचल प्रदेश से पहला मुकाबला

    अरुणाचल प्रदेश टीम के लाइजनर ऑफिसर रूपक कुमार ने बताया कि मेहमान टीम रविवार को राजधानी पहुंच गई है। मेहमानों का पटना एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। संन्यास लेने के कारण हरफनमौला खिलाड़ी आशुतोष अमन और बल्लेबाज बाबुल कुमार टीम का हिस्सा नहीं हैं। पिछले सत्र के कप्तान नालंदा के वीर प्रताप सिंह भी उपलब्ध नहीं हैं।

    ऐसी ही है टीम

    उन्होंने बताया कि वे संन्यास लेने जा रहे हैं। आगे लीजेंड्स लीग खेलेंगे और प्रशिक्षण का जिम्मा संभालेंगे। टीम में पीयूष कुमार सिंह, भास्कर दुबे, शकीबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अर्णव किशोर, आयुष लोहरुका, बिपिन सौरभ, आमोद यादव, नवाज खान, शाकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम और सचिन कुमार को स्थान दिया गया है।

    टीम के सहयोगी स्टाफ में विनायक सामंत (मुख्य कोच), कुमार मृदुल (सहायक कोच), डा. हेमेंदु कुमार सिंह (फिजियोथेरेपिस्ट) और गोपाल कुमार (एस एंड सी कोच) शामिल हैं। टीम मैनेजर के रूप में नंदन कुमार सिंह को बीसीए द्वारा नियुक्त किया गया है।