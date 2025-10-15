स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई, जिसके कारण उसकी काफी किरकिरी हो रही है। बीसीसीआई की वेबसाइट ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई और जम्‍मू-कश्‍मीर के बीच मुकाबले के दौरान यह गलती की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रीनगर में खेले जा रहे मुकाबले में खान बंधुओं के बीच स्‍कोरर की उलझन भारतीय क्रिकेट में सबके सामने आई। स्‍कोरर ने मुशीर खान की जगह उनके बड़े भाई सरफराज का नाम लिया। बीसीसीआई की वेबसाइट पर स्‍कोरकार्ड में पहले दिखाया गया कि सरफराज ने मुंबई के लिए ओपनिंग की और शून्‍य पर आउट हुए, जिन्‍हें तेज गेंदबाज आकिब नबी ने अपना शिकार बनाया।

क्रिकेट फैंस यह जानकर हैरान रह गए कि सरफराज खान मिडिल ऑर्डर छोड़कर ओपनिंग करने कैसे आ गए। सच्‍चाई यह है कि भारतीय टेस्‍ट टीम में सरफराज खान चौथे या पांचवें नंबर पर खेलने आते हैं। ऐसे में ओपनिंग पर उनका नाम देखना आश्‍चर्यचकित था। दरअसल, सच्‍चाई यह है कि मुशीर खान बिना खाता खोले आउट हुए थे।

बीसीसीआई को अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में स्‍कोरकार्ड को ठीक किया गया। मुशीर खान तीन गेंदों में बिना खाता खोले आउट हुए। मगर सुधार करने से पहले बीसीसीआई वेबसाइट की गड़बड़ी फैंस के सामने आ चुकी थी। सरफराज खान पांचवें नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे। सरफराज 48 गेंदों में छह चौके और एक छक्‍के की मदद से 42 रन बनाकर रन आउट हुए।