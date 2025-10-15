Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MUM vs J&K: सरफराज-मुशीर के साथ रणजी ट्रॉफी में हो गया गजब का खेला, BCCI ने कर डाली बड़ी गड़बड़ी

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:53 PM (IST)

    बीसीसीआई की वेबसाइट ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई और जम्‍मू-कश्‍मीर के बीच मुकाबले के दौरान सरफराज खान और उनके भाई मुशीर खान को लेकर एक उलझनभरा काम कर दिया, जिसके कारण वो निशाने पर आ गया। जम्‍मू-कश्‍मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने मुशीर को शून्‍य पर आउट किया और बीसीसीआई वेबसाइट ने सरफराज खान को आउट बताया। फैंस काफी हैरान हुए।

    prefferd source google
    Hero Image

    सरफराज खान और मुशीर खान (File photo)

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई, जिसके कारण उसकी काफी किरकिरी हो रही है। बीसीसीआई की वेबसाइट ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई और जम्‍मू-कश्‍मीर के बीच मुकाबले के दौरान यह गलती की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीनगर में खेले जा रहे मुकाबले में खान बंधुओं के बीच स्‍कोरर की उलझन भारतीय क्रिकेट में सबके सामने आई। स्‍कोरर ने मुशीर खान की जगह उनके बड़े भाई सरफराज का नाम लिया। बीसीसीआई की वेबसाइट पर स्‍कोरकार्ड में पहले दिखाया गया कि सरफराज ने मुंबई के लिए ओपनिंग की और शून्‍य पर आउट हुए, जिन्‍हें तेज गेंदबाज आकिब नबी ने अपना शिकार बनाया।

    क्रिकेट फैंस यह जानकर हैरान रह गए कि सरफराज खान मिडिल ऑर्डर छोड़कर ओपनिंग करने कैसे आ गए। सच्‍चाई यह है कि भारतीय टेस्‍ट टीम में सरफराज खान चौथे या पांचवें नंबर पर खेलने आते हैं। ऐसे में ओपनिंग पर उनका नाम देखना आश्‍चर्यचकित था। दरअसल, सच्‍चाई यह है कि मुशीर खान बिना खाता खोले आउट हुए थे।

    बीसीसीआई को अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में स्‍कोरकार्ड को ठीक किया गया। मुशीर खान तीन गेंदों में बिना खाता खोले आउट हुए। मगर सुधार करने से पहले बीसीसीआई वेबसाइट की गड़बड़ी फैंस के सामने आ चुकी थी। सरफराज खान पांचवें नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे। सरफराज 48 गेंदों में छह चौके और एक छक्‍के की मदद से 42 रन बनाकर रन आउट हुए।

    मुंबई ने टी टाइम तक 57 ओवर में 4 विकेट खोकर 228 रन बना लिए हैं। सिद्धेश लाड (86*) और शम्‍स मुलानी (23*) क्रीज पर जमे हुए हैं। मुंबई ने मुशीर खान के अलावा आयुष म्‍हात्रे (28), अजिंक्‍य रहाणे (27) और सरफराज खान (42) के विकेट गंवाए।