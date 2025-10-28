2 मैचों में 15 विकेट! Mohammed Shami ने कहर बरपाती गेंदों से अजीत अगरकर को दिया कड़ा संदेश

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। मोहम्‍मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में शानदार गेंदबाजी करके अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। शमी ने बंगाल का प्रतिनिधित्‍व करते हुए केवल दो मैचों में 15 विकेट चटकाए। इस तरह शमी ने टीम इंडिया में वापसी की दावेदारी पेश की, जिसे अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज खेलनी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शमी की फिटनेस को लेकर काफी बखेड़ा हुआ। प्रमुख चयनकर्ता अजीत अगरकर ने शमी के बारे में कहा था कि उनकी फिटनेस पर कोई अपडेट नहीं है और तेज गेंदबाज को खुद को साबित करने के लिए ज्‍यादा मैच खेलने की दरकार है। तब शमी ने अगरकर पर पलटवार करते हुए कहा कि चयनकर्ताओं की तरफ से संवाद की कमी रही।

ईडन गार्डन्‍स पर शमी का कहर ऐसे में मोहम्‍मद शमी और अजीत अगरकर के बीच विवाद किसी से छिपा नहीं। बहरहाल, शमी ने ईडन गार्डन्‍स पर गुजरात के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और बंगाल को 141 रन की जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 35 साल के गेंदबाज ने दूसरी पारी में 10 ओवर में एक मेडन सहित 38 रन देकर पांच विकेट झटके।

गुजरात की टीम 327 रन के लक्ष्‍य का पीछा करते हुए 185 रन पर ढेर हो गई। इससे पहले शमी ने पहली पारी में 44 रन देकर तीन विकेट झटके थे, जिससे बंगाल ने मैच पर शिकंजा कसा था। याद दिला दें कि शमी ने पहले राउंड के मुकाबले में उत्‍तराखंड के खिलाफ सात विकेट झटके थे, जिसमें बंगाल ने आठ विकेट से जीत दर्ज की थी।

तीसरे स्‍थान पर शमी मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में शमी दो मैचों में 15 विकेट के साथ सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में तीसरे स्‍थान पर काबिज हैं। जम्‍मू-कश्‍मीर के आकिब नबी दर (17) और सर्विसेज के अर्जुन शर्मा (16) उनसे आगे हैं। शमी आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेलते हुए नजर आए थे। इसके बाद से वो अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं।