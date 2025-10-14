स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी ने अपनी फिटनेस का स्‍तर बताते हुए टीम प्रबंधन पर तंज कसा है। शमी को आगामी ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली।

भारतीय टीम ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। शमी ने अपनी खराब फिटनेस की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वो मैच के लिए तैयार हैं।

भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा कि बातचीत में कमी प्रबंधन की तरफ से रही न कि उनकी तरफ से। उन्‍होंने जोर दिया कि वो रणजी मैच के लिए फिट हैं तो वनडे क्‍यों नहीं खेल सकते?

शमी को मिली जगह

शमी को बेशक भारतीय टीम से नजरअंदाज किया गया, लेकिन 15 अक्‍टूबर से शुरू होने जा रहे रणजी ट्रॉफी के लिए उन्‍हें बंगाल टीम में जगह मिली। बंगाल क्रिकेट संघ ने टीम की घोषणा करते हुए बताया कि अभिमन्‍यु ईस्‍वरन को कप्‍तान बनाया गया है।