    Mohammed Shami ने टीम प्रबंधन पर कसा तंज, बोले- अगर मैं रणजी खेल सकता हूं तो वनडे क्‍यों नहीं?

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:37 PM (IST)

    भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी ने अपनी फिटनेस के बारे में बात करते हुए टीम प्रबंधन पर तंज कसा है। शमी को आगामी ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे और टी20 टीम में नहीं चुना गया। शमी ने कहा कि वो अगर रणजी मैच के लिए फिट हैं तो वनडे क्रिकेट खेलने के बराबरी से हकदार हैं। शमी को रणजी ट्रॉफी के लिए बंगाल टीम में जगह मिली है।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी ने अपनी फिटनेस का स्‍तर बताते हुए टीम प्रबंधन पर तंज कसा है। शमी को आगामी ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली।

    भारतीय टीम ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। शमी ने अपनी खराब फिटनेस की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि वो मैच के लिए तैयार हैं।

    भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा कि बातचीत में कमी प्रबंधन की तरफ से रही न कि उनकी तरफ से। उन्‍होंने जोर दिया कि वो रणजी मैच के लिए फिट हैं तो वनडे क्‍यों नहीं खेल सकते?

    शमी को मिली जगह

    शमी को बेशक भारतीय टीम से नजरअंदाज किया गया, लेकिन 15 अक्‍टूबर से शुरू होने जा रहे रणजी ट्रॉफी के लिए उन्‍हें बंगाल टीम में जगह मिली। बंगाल क्रिकेट संघ ने टीम की घोषणा करते हुए बताया कि अभिमन्‍यु ईस्‍वरन को कप्‍तान बनाया गया है।

    शमी ने क्‍या कहा

    भारतीय टीम ने मुझसे फिटनेस के संबंध में कोई बातचीत नहीं की। मैं वो नहीं, जिन्‍हें अपनी फिटनेस के बारे में उनको बताना था। उन्‍हें मुझसे पूछना चाहिए था। अगर मैं चार दिवसीय क्रिकेट खेल सकता हूं तो 50 ओवर मैच क्‍यों नहीं खेल सकता? अगर मैं फिट नहीं होता तो एनसीए में होता, यहां रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेल रहा होता।'

    अगरकर ने खड़ा किया था बवाल

    बता दें कि शमी का बयान प्रमुख चयनकर्ता अजीत अगरकर की बात से अलग है, जिन्‍होंने तेज गेंदबाज को शामिल नहीं करने का कारण बताया था। अगरकर ने कहा था, 'मुझे कोई अपडेट नहीं मिला। शमी ने दलीप ट्रॉफी में खेला। मगर पिछले दो-तीन साल में उन्‍होंने ज्‍यादा क्रिकेट नहीं खेली। मेरे ख्‍याल से उन्‍होंने बंगाल और दलीप ट्रॉफी के लिए एक मैच खेला। एक परफॉर्मर के रूप में हम जानते हैं कि वो क्‍या कर सकते हैं, लेकिन उन्‍हें क्रिकेट खेलनी होगी।'

