    Mohammed Shami ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर तोड़ी चुप्पी, गिल vs रोहित की कप्तानी बहस को भी किया खत्म

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:58 AM (IST)

    Mohammed Shami: फिटनेस की वजह से 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शमी ने कहा कि वह पूरी तरह से फिट हैं और दलीप ट्रॉफी के दौरान भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को वनडे का कप्तान बनाए जाने पर भी अपनी राय दी।

    Mohammed Shami ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं चुने जाने पर पहली बार तोड़ी चुप्पी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Mohammed Shami: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी काफी समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं। तेज गेंदबाज ने आखिरी बार 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेला था। इसके बाद से वे फिटनेस समस्याओं के कारण टीम इंडिया से बाहर हैं। 

    हालांकि, उन्होंने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट के लिए नियमित खेला है, लेकिन बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुना। अब शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने के लिए पहली बार चुप्पी तोड़ी है।

    Mohammed Shami ने तोड़ी चुप्पी

    दरअसल, मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा,

     

     

    कई तरह की अफवाहें और मीम्स बन रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए क्यों नहीं चुना गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि चयन मेरे हाथ में नहीं है। ये चयन समिति, कोच और कप्तान का काम है। अगर उन्हें लगे कि मुझे टीम में होना चाहिए तो वे बुलाएंगे, अगर लगे कि थोड़ा और समय देना है, तो वह उनका फैसला है। मैं तैयार हूं और नियमित अभ्यास कर रहा हूं।


    मोहम्मद शमी

    शमी ने आगे कहा कि मेरी फिटनेस भी ठीक है। जब आप मैदान से दूर रहते हैं तो खुद को प्रेरित रखना जरूरी होता है। मैंने दलीप ट्रॉफी में खेला था, वहां मैं पूरी तरह सहज महसूस कर रहा था। मेरी लय अच्छी थी और मैंने करीब 35 ओवर फेंके। फिटनेस को लेकर कोई समस्या नहीं है।

    कप्तानी बदलाव पर भी बोले शमी

    बता दें कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma ODI Captaincy) को वनडे कप्तानी (IND vs AUS) से हटाकर शुभमन गिल (Shubman Gill New Captain) को नया कप्तान बनाए जाने पर भी शमी ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा,

     

     

    इस सवाल पर बहुत मीम्स बन रहे हैं (हंसते हुए)। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। यह फैसला बीसीसीआई, चयनकर्ताओं और कोचों का है। शुभमन ने इंग्लैंड में भारत की कप्तानी की है, और वह गुजरात टाइटंस के भी कप्तान हैं, इसलिए उनके पास अनुभव है। किसी न किसी को यह जिम्मेदारी देनी ही थी, तो बीसीसीआई ने शुभमन को चुना है-हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। लोगों को कप्तानी को लेकर सवाल नहीं उठाने चाहिए। यह हमारे हाथ में नहीं है। आज कोई कप्तान है, कल कोई और होगा, यही क्रिकेट का चक्र चलता रहेगा।

