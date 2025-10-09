Mohammed Shami ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर तोड़ी चुप्पी, गिल vs रोहित की कप्तानी बहस को भी किया खत्म

इस सवाल पर बहुत मीम्स बन रहे हैं (हंसते हुए)। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। यह फैसला बीसीसीआई, चयनकर्ताओं और कोचों का है। शुभमन ने इंग्लैंड में भारत की कप्तानी की है, और वह गुजरात टाइटंस के भी कप्तान हैं, इसलिए उनके पास अनुभव है। किसी न किसी को यह जिम्मेदारी देनी ही थी, तो बीसीसीआई ने शुभमन को चुना है-हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। लोगों को कप्तानी को लेकर सवाल नहीं उठाने चाहिए। यह हमारे हाथ में नहीं है। आज कोई कप्तान है, कल कोई और होगा, यही क्रिकेट का चक्र चलता रहेगा।