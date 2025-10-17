IND vs AUS: 'अगर मोहम्मद शमी फिट होते तो वह टीम में होते', BCCI अधिकारी ने दिया बड़ा बयान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। मोहम्मद शमी ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे से उन्हें बाहर रखने के लिए बीसीसीआई चयनकर्ताओं पर निशाना साधा था। अब बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि शमी बेहतरीन गेंदबाज हैं और भारत के लिए कई यादगार प्रदर्शन किया है।

शुक्रवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में बोलते हुए अजीत अगरकर ने शमी को जवाब दिया। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा था कि रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए उनकी उपलब्धता साबित करती है कि वह फिट हैं और चयन पैनल को इस बारे में अपडेट करना उनका काम नहीं है।

शमी टखने और घुटने की चोटों से जूझ रहे हैं, जिसके लिए 2023 वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी करवाई थी। शमी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए अगरकर ने कहा कि अगर वह फिट होते तो वह टीम में होते।

अगरकर ने कहा, अगर वह मुझसे ऐसा कहते हैं, तो मैं शायद इसका जवाब दूंगा। मेरा मतलब है कि अगर वह यहां होते तो मैं शायद ऐसा करता। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कहा। अगर मैं यह पढ़ूं तो शायद मैं उन्हें फोन करूं, लेकिन मेरा फोन ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए हमेशा चालू रहता है।

'आगे देखेंगे कि क्या होगा'

उन्होंने आगे कहा, उन्होंने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। अगर उन्होंने कुछ कहा होता, तो शायद मैं उनसे या उन्हें मुझसे बात कर सकता था। लेकिन इंग्लैंड दौरे से पहले भी हमने कहा था कि अगर वह फिट होते तो वह टीम में होते। दुर्भाग्य से, वह नहीं थे। हमारा घरेलू सीजन अभी शुरू हुआ है इसलिए हम देखेंगे कि वह पूरी तरह से फिट हैं या नहीं और फिर आगे क्या होता है।

19 अक्टूबर को पहला वनडे

गौरतलब हो कि आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेला था और वरुण चक्रवर्ती के साथ देश के शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। बता दें कि भारत 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलने के लिए तैयार है। इस सीरीज में अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली राष्ट्रीय टीम में वापसी करेंगे। मार्च में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद यह दोनों का पहला अंतरराष्ट्रीय मैच होगा।

