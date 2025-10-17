IND vs AUS: 'आजकल नकारात्मकता बिकती है', हर्षित राणा और गौतम गंभीर पर यह क्या बोल गए आर अश्विन?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को लेकर हाल के दिनों में बहस तेज हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम में उनके शामिल होने की आलोचना हुई है, जिसमें पूर्व चीफ सेलेक्टर श्रीकांत ने राणा पर हेड कोच गौतम गंभीर की हर समय हां में हां मिलाने का आरोप लगाया है।

इस टिप्पणी पर गंभीर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के दूसरे टेस्ट मैच के बाद मीडिया को संबोधित करने के दौरान आलोचकों से ज्यादा जिम्मेदार होने का आग्रह किया और सिर्फ यूट्यूब व्यूज के लिए बोलने के खिलाफ चेतावनी दी।

रविचंद्रन अश्विन भी अब इस बहस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने गंभीर के रुख का बचाव किया है और खिलाड़ियों पर व्यक्तिगत हमलों से बचने की जरूरत पर जोर दिया है। अनुभवी स्पिनर ने स्वीकार किया कि आलोचना खेल का हिस्सा है, लेकिन यह निष्पक्ष होनी चाहिए और निजी जीवन के बजाय क्रिकेट प्रदर्शन पर केंद्रित होनी चाहिए।

'कमजोर आलोचना नहीं होनी चाहिए'

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि किसी भी खिलाड़ी पर कमजोर आलोचना नहीं होनी चाहिए। जब आलोचना व्यक्तिगत हो जाती है, तो वह एक सीमा पार कर जाती है। मैंने अपने पूरे करियर में संजय मांजरेकर की आलोचनाओं का सामना किया है, लेकिन मैंने कभी कोई द्वेष नहीं रखा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आलोचना खेल के बारे में हो, व्यक्तिगत हमलों के बारे में नहीं।

'क्या बीत रही उस पर'

अश्विन ने आगे कहा, कल्पना कीजिए कि हर्षित भारत के लिए खेलने से ठीक पहले कड़ी आलोचना का सामना करता है। इसका उस पर और उसके परिवार और दोस्तों पर क्या असर होगा? कौशल, तकनीक या शैली की आलोचना करना ठीक है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। आजकल नकारात्मकता इसलिए बिकती है क्योंकि इसके दर्शक मौजूद हैं। हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए।

बता दें कि भारत 19 अक्टूबर से अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज करेगा। तीन मैच की वनडे सीरीज से शुभमन गिल की शॉर्ट फॉर्मेट में भी कप्तानी का आगाज होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें रोहित की जगह वनडे का नया कप्तान बनाया गया है।

