    IND vs AUS 1st ODI Playing-11: रोहित शर्मा के खेलने पर संकट, गिल की कप्तानी में बदलेगी प्लेइंग-11

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:56 PM (IST)

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो रही है। इस सीरीज में शुभमन गिल को कप्तानी दी गई है और रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। जानिए पहले वनडे में क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग-11

    भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे 19 अक्टूबर को

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया अब टेस्ट के बाद वनडे में भी नई शुरुआत करने जा रही है। रोहित शर्मा अब इस टीम के कप्तान नहीं है। शुभमन गिल के रूप में टीम को नया कप्तान मिला है और इसी के साथ टेस्ट के बाद वनडे में भी शुभमन युग की शुरुआत तय है जिसमें कई सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं।

    इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को चुना गया है। दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफी-2025 के बाद पहली बार टीम इंडिया की जर्सी में दिखाई देंगे। दोनों के भविष्य पर सवाल हैं। रोहित से कप्तानी छीनकर गिल को कप्तानी देना, टीम मैनेजमेंट की उस सोच को बताता है जिसमें वह वनडे वर्ल्ड कप की प्लानिंग में इन दोनों को नहीं देख रहे हैं।

    क्या होगी प्लेइंग-11?

    टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो रही है। पहला मैच पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा जहां की पिच तेज मानी जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि टीम इंडिया अपने किन 11 खिलाड़ियों को चुनेगी। गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं उन्होंने लेफ्ट-राइट कॉम्बीनेशन पर जोर दिया है। हालांकि, वनडे की ओपनिंग जोड़ी में दोनों दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा और गिल का ओपनिंग में आना तय है। अगर गंभीर कुछ अलग नहीं सोचते हैं और रोहित को बाहर कर बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं देते हैं तो।

    अगर गंभीर शुरू से ही लेफ्ट-राइट कॉम्बीनेशन को बनाए रखने की सोचते हैं तो फिर रोहित को बाहर कर यशस्वी को मौका मिल सकता है। हालांकि, इसकी संभावना न के बराबर है। नंबर-3 पर कोहली का आना तय है और नंबर चार पर नए उप-कप्तान श्रेयस अय्यर। ऋषभ पंत हैं नहीं तो केएल राहुल बतौर विकेटकीपर खेलेंगे। वह नंबर-5 पर उतरेंगे। उनके बाद ऑलराउंडरों की बारी है। यहां टीम एक स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल और एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का खेलना तय है। वॉशिंगटन सुंदर के रूप में एक और स्पिन ऑलराउंडर अंतिम-11 में दिख सकता हैं।

    इन गेंदबाजों पर रहेंगी नजरें?

    जसप्रीत बुमराह इस दौरे पर नहीं हैं तो ऐसे में मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा का खेलना तय है। अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच आखिरी जगह के लिए लड़ाई होगी, लेकिन संभावना है कि अर्शदीप इसमें बाजी मार ले जाएं क्योंकि वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जो अटैक में वैराएटी लेकर आते हैं।

    भारत की संभावित प्लेइंग-11

    शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा।

