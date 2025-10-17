IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: बदल गया टीम इंडिया के मैचों का समय, जानिए कब,कहां देखें पहला वनडे

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जब पूरा भारत दीपावली की तैयारी में लगा होगा तब टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही होगी। भारतीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। इस सीरीज पर सभी की नजरें हैं क्योंकि इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा लंबे समय बाद खेलते हुए दिखाई देंगे।

दोनों चैंपियंस ट्रॉफी-2025 के बाद पहली बार मैदान पर उतरेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ये सीरीज इन दोनों की आखिरी सीरीज हो सकती है। दोनों ही खिलाड़ी टी20 और टेस्ट दोनों से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब सिर्फ वनडे खेलते हैं।