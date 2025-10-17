IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: बदल गया टीम इंडिया के मैचों का समय, जानिए कब,कहां देखें पहला वनडे
India vs Australia 1st ODI Live: टीम इंडिया इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने की तैयारी कर रही है। इस सीरीज के साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा लंबे समय बात भारतीय टीम में खेलते हुए नजर आएंगे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। जब पूरा भारत दीपावली की तैयारी में लगा होगा तब टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही होगी। भारतीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। इस सीरीज पर सभी की नजरें हैं क्योंकि इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा लंबे समय बाद खेलते हुए दिखाई देंगे।
दोनों चैंपियंस ट्रॉफी-2025 के बाद पहली बार मैदान पर उतरेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ये सीरीज इन दोनों की आखिरी सीरीज हो सकती है। दोनों ही खिलाड़ी टी20 और टेस्ट दोनों से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब सिर्फ वनडे खेलते हैं।
टीम मैनेजमेंट ने रोहित को कप्तानी से हटाकर बता दिया है कि वह उन्हें वनडे वर्ल्ड कप-2025 में नहीं देख रहे हैं। कुछ यही हाल विराट कोहली को लेकर भी है। शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है। श्रेयस अय्यर को टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया की लाइव स्ट्रीमिंग
कब खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर रविवार को खेला जाएगा।
कितने बजे शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा और मुकाबले का टॉस 8:30 बजे होगा।
कहां खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा
कहां देख सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है
किस एप पर देख सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देखी जा सकती है।
