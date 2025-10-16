IND vs AUS: सावधान ऑस्ट्रेलिया! नेट्स में विराट और रोहित ने भरी हुंकार, फैंस मैदान पर साथ देखने को बेकरार
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का एलान हुआ तो रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाए जाने पर फैंस हैरान रह गए थे। हालांकि, कोहली और रोहित का नाम सूची में देखकर उन्हें राहत मिली। पर्थ में सीरीज के पहले मैच से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा हैं, जो दोनों खिलाड़ियों के फैंस की खुशी बढ़ा देगी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय फैंस के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक अच्छी खबर उस वक्त आई, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा की एक साथ प्रैक्टिस करने का वीडियो वायरल हो गया। फैंस अपने सुपरस्टारों को एक साथ मैदान पर देखने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।
कोहली और रोहित ने साथ किया प्रैक्टिस
वीडियो में कोहली और रोहित एक साथ अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। दोनों नेट्स में काफी समय बिताते हुए दिखाई दिए। आगामी ऑस्ट्रेलियाई दौरा रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के लिए उनके वनडे भविष्य के लिहाज से बेहद अहम है।
ऐसी खबरें हैं कि दोनों सितारों को बता दिया गया है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप टीम में जगह इस बात पर निर्भर करेगी कि वह ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कैसा प्रदर्शन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरा भारत के लिए एक टीम के तौर पर भी अहम है।
गिल की होगी परीक्षा
कप्तान शुभमन गिल की यह पहली वनडे सीरीज है। इस युवा बल्लेबाज ने इंग्लैंड में अपने पहले टेस्ट दौरे में शानदार प्रदर्शन किया था। गिल अपनी पहली सीमित ओवरों की कप्तानी में भी ऐसा ही प्रदर्शन करना चाहेंगे।
गौरतलब है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलेगा। ये मैच क्रमशः 19, 23 और 25 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम, एडिलेड ओवल और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे। इसके बाद सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम टी20I सीरीज खेलेगी।
