    IND vs AUS: रोहित-कोहली को देखने का आखिरी मौका! पैट कमिंस के बयान ने फैंस की बढ़ाई टेंशन

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:30 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने रविवार को पर्थ में भारत के खिलाफ शुरू हो रही आगामी वनडे सीरीज को खास बताया। इस दौरान पैट कमिंस ने कहा कि यह ऑस्ट्रेलियाई फैंस के लिए सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस देश में खेलते हुए देखने का 'आखिरी मौका' हो सकता है।

    पैट कमिंस के बयान ने मचाई हलचल। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत का 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हो रहा है। वनडे सीरीज शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने एक ऐसा बयान दे दिया है, जिससे फैंस की टेंशन और बढ़ गई है। कमिंस ने अपने बयान में रोहित और विराट का नाम शामिल कर क्रिकेट जगत में एक नई हलचल पैदा कर दी है।

    देखने का आखिरी मौका

    कमिंस ने जियो हॉटस्टार से कहा, विराट और रोहित पिछले 15 सालों से लगभग हर भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई जनता के लिए उन्हें यहां खेलते हुए देखने का यह आखिरी मौका हो सकता है। भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज से चूकना शर्म की बात है। मुझे लगता है कि दर्शकों की भारी भीड़ होगी। ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही काफी उत्साह है।

    साबित हो सकता है आखिरी दौरा

    गौरतलब हो कि ऐसी खबरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरा रोहित और विराट की आखिरी वनडे सीरीज हो सकती है। कहा रहा है कि यह दोनों दिग्गज इस सीरीज के बाद वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कह सकते हैं। यह दोनों वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए भारतीय टीम की योजनाओं में नहीं हैं।

    चोट की वजह से बाहर

    वहीं, पीठ की चोट के कारण टीम से बाहर कप्तान पैट कमिंस स्टैंड्स से मैच देखेंगे। उनकी जगह मिचेल मार्श कप्तानी करेंगे। रोहित और कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वह टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं।

